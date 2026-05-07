Akademski sindikat optužio Fuchsa za kaos na veleučilištima

Akademski sindikat, novi sindikat koji nije reprezentativan, upozorio je u četvrtak da su za stanje u javnim veleučilištima i institutima, koje Ministarstvo obrazovanja zatvara zbog "lošeg rada", odgovorni ministar Fuchs te upravna vijeća čije članove većinom imenuje ministar. Sindikat tvrdi da je donošenjem Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti stvoren okvir za politički nadzor nad sustavom visokog obrazovanja i znanosti te za slabljenje neovisnih stručnih tijela. U priopćenju navode kako su od početka upozoravali da bi takve zakonske odredbe mogle dovesti do urušavanja pojedinih javnih institucija i otvoriti prostor za razvoj privatnih visokih učilišta.

"Dokaz tog mišljenja i stavova Akademskog sindikata, osim priprema prijedloga izmjena i dopuna Zakona, je i donošenje odluka ministra Fuchsa o zatvaranju pojedinih javnih veleučilišta i instituta" istaknuli su iz Sindikata, dodavši kako nisu jasno utvrđene osobe i tijela odgovorna za njihovo višegodišnje loše poslovanje.

Sindikat podsjeća da upravna vijeća javnih veleučilišta i instituta imaju ključne ovlasti u upravljanju ustanovama, uključujući donošenje statuta, financijskih planova, strategija razvoja te provođenje postupaka izbora i razrješenja dekana i ravnatelja. Od pet članova upravnog vijeća, predsjednika i još dva člana imenuje ministar.

"S obzirom na to da pojedina veleučilišta i instituti ne funkcioniraju dobro već godinama i da ih zbog toga sada Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih zatvara, ministar ne priznaje da je on odgovoran za loš rad tih institucija", istaknuli su.

Prema tvrdnjama Sindikata, dio problema proizlazi iz činjenice da su na mjesta predsjednika upravnih vijeća imenovane osobe koje nemaju odgovarajuće iskustvo u sustavu visokog obrazovanja ili ne posvećuju dovoljno pažnje zakonitosti rada institucija.

Akademski sindikat pritom izravno proziva ministra Fuchsa, navodeći da nema odgovarajuće iskustvo za upravljanje sustavom visokog obrazovanja jer, kako tvrde, nije bio redovito zaposlen u tom sustavu. Također ga optužuju da na čelna mjesta upravnih vijeća imenuje prijatelje koji također nemaju odgovarajuće obrazovanje i iskustvo te da ne kontrolira njihov rad.

Akademski sindikat osnovan je 2023. te prema Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata nije reprezentativan jer nema najmanje 20 posto članova od svih sindikalno organiziranih radnika.