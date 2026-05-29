Akcija spašavanja: Piloti HRZ-a hitno prevozili pacijentice s Visa i Korčule u splitsku bolnicu

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovali su u četvrtak u kasnim večernjim satima i u petak u ranim jutarnjim satima u akcijama hitnog medicinskog prevoženja. U KBC Split u četvrtak navečer je helikopterom HRZ-a prevezena pacijentica s otoka Visa, a u petak pacijentica s otoka Korčule, priopćili su iz MORH-a.

Posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s kapetanom satnikom Dujom Voloderom i tri člana posade te dva člana medicinskog osoblja sinoć je prevezla žensku osobu s otoka Visa do Kliničkog bolničkog centra Split.

Nakon zaprimljenog poziva oko 22 sata posada helikoptera poletjela je iz vojarne 'Knez Trpimir' u Divuljama prema Visu, gdje je pacijentica preuzeta, a u 22:59 helikopter je sletio na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split, gdje je pacijentica predana na daljnju medicinsku skrb.

Ista helikopterska posada danas je prevezla žensku osobu s otoka Korčule do Kliničkog bolničkog centra Split.

Iz vojarne 'Knez Trpimir' u Divuljama helikopter je poletio u 5:54 te sletio na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split u 7 sati te je pacijentica predana na liječenje

- Najbolji je osjećaj kad se napravi nešto dobro za one koji trebaju pomoć - istaknuo je kapetan helikoptera satnik Duje Voloder.