Akcija u Beogradu: 'Podsjetit ćemo na zločine u Vukovaru'

Vukovar je 1991. bio punih 87 dana pod opsadom JNA i paravojnih srpskih formacija. Tijekom opsade Vukovara počinjen je ratni zločin urbicida i kulturocida, poručuju iz udruge

<p>Udruga Žene u crnom organizirat će u srijedu akciju u Beogradu "Nikad nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru". Kako navode u priopćenju, u crnini i šutnji će od 12 sati na Trgu Republike podsjetiti na zločine. </p><p>- Žao nam je što zbog epidemioloških mjera ove godine nećemo prisustvovati komemoraciji u Vukovaru. I ovom prilikom izražavamo suosjećanje i solidarnost s obiteljima žrtava, građankama i građanima Vukovara - poručile su u priopćenju, prenosi N1. </p><p>U nastavku podsjećaju na granatiranja Vukovara od strane JNA, ali i na to da su brojni Beograđani tenkove pratili cvijećem.</p><p>- Vukovar je 1991. bio punih 87 dana pod opsadom JNA i paravojnih srpskih formacija. Tijekom opsade Vukovara počinjen je ratni zločin urbicida i kulturocida – uništena je povijesna jezgra grada; Vukovar je postao simbol barbarskog uništavanja gradova u ratu... Ubijeno je više od 1000 civila, ranjeno je više od 25.000 ljudi, dok je više tisuća bolesnih i ranjenih zarobljenika i zarobljenica prošlo kroz logore u Srbiji. Za zločine urbicida, za osnivanje logora, ubijanje i mučenje hrvatskih zarobljenika/ca u Srbiji još uvijek nitko nije odgovarao, što ukazuje na kontinuitet nekažnjivosti - pišu potom.</p><p>Objavile su i svoje zahtjeve. </p><p>- Povodom 29 godišnjice zločina u Vukovaru, država Srbija i njene institucije dužne su da:</p><p>Utvrde odgovornost vrha bivše JNA za oružani napad na Hrvatsku i pokrenu sudske postupke za zločin urbicida u Vukovaru.</p><p>Utvrde punu istinu o nestalima otvaranjem arhiva Vojske Srbije i otkriju grobnice hrvatskih žrtava u Srbiji.</p><p>Pokrenu sudske postupke za osnivanje logora i za ubijanje i mučenje hrvatskih civila i vojnika u logorima u Stajićevu, Begejcima, Sremskoj Mitrovici, Aleksincu, Nišu i Beogradu.</p><p>Uvaže zahtjev Žena u crnom i Art klinike, koji je potpisalo više od 30 organizacija civilnog društva, za postavljanje spomen ploča na mjestima logora u Stajićevu i Begejcima i podrže druge vidove simboličkih reparacija žrtvama i njihovim obiteljima.</p><p>Pokrenu zakonsku zabranu glorifikacije i rehabilitacije osuđenih za ratne zločine počinjene u Vukovaru i svim drugim mjestima - stoji u priopćenju.</p><p>- Ako se država Srbija ne suoči s teretom zločina u prošlosti, građanke i građani Srbije će i dalje biti taoci politike koja je nekada dovela do rata, a sada nastavlja opravdavati rat i ratne zločine. Istina o zločinima počinjenim u ratovima devedesetih godina prošlog vijeka ne smije biti sahranjena zajedno sa žrtvama, a njihovi inspiratori, organizatori i izvršitelji ne smiju izbjeći moralnu, političku i kaznenu odgovornost. To je preduvjet pravednog mira i regionalne stabilnosti - pišu Žene u crnom.</p>