Milorad Pupovac: Nadam se da ću moći u petak biti u Škabrnji

Razumijem potrebu ljudi da odaju počast žrtvama u Vukovaru, ali u ovom trenutku izlagati živote svoje, svojih bližih, ljudi s kojima se susreće, je nepotrebno i nerazborito, kaže Pupovac

<p>Predsjednik SDSS-a <strong>Milorad Pupovac </strong>rekao je kako se nada da će biti do 500 ljudi u Koloni sjećanja u Vukovaru te da bi bilo nerazumno da ih bude više jer je, prema njegovom mišljenju, i ta brojka prevelika. </p><p>- Razumijem potrebu ljudi da odaju počast žrtvama u Vukovaru, ali u ovom trenutku izlagati živote svoje, svojih bližih, ljudi s kojima se susreće, je nepotrebno i nerazborito - poručio je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a576219/Milorad-Pupovac-Nadam-se-da-cu-u-srijedu-biti-u-Skabrnji.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>- Prema tome mislim da je iznimno važno da razumijemo da će sutra i prekosutra, kao i dan nakon toga, biti prilika za to da različiti ljudi iskažu poštovanje prema žrtvama, građanima Vukovara i mjesta Škabrnja, ali nije momenat za to da se ugrožavaju međusobni životi i zdravlje - istaknuo je.</p><p>Pojasnio je kako će predstavnici Srpskog narodnog vijeća obilježiti sjećanje na žrtva stradanja. </p><p>- Ove godine je način obilježavanja kombiniran. SNV će sutra položiti vijenac u Dunav, za stradale Srbe prije izbijanja i na početku izbijanja sukoba, a onda ćemo položiti vijenac za stradale, odveden iz vukovarske bolnice na Ovčari. Potom ćemo zapaliti svijeću u Sabornoj crkvi sv. Nikole u Vukovaru za sve stradale građane Vukovara - kazao je i dodao da će Boris Milošević sudjelovati u Koloni sjećanja.</p><p>- Milošević će u srijedu otići kao član Vlade u Kolonu sjećanja i biti s predsjednikom Vlade i članovima Vlade te ostalima koji će biti tamo - kazao je i dodao da se nada kako će, u skladu sa svojom "iskazanom željom prije nekoliko mjeseci, moći u srijedu biti u Škabrnji". </p><p>Ne treba sve ostati na gestama, smatra Milorad Pupovac. Pojasnio je koje dvije stvari su važne za političare. </p><p>- Prvo je da oni kojima su te geste nevažne i koji ih omalovažavaju, bilo s hrvatske, bilo sa srpske strane, da oni dobiju jasnu i javnu pouku od cijele javnosti, od nacije, da je to protivno interesima mira, prosperiteta, dobra i posvećenosti stvarima od kojih ljudi trebaju živjeti. Da nismo stalno zakopani u ratu - rekao je. <br/> <br/> - I drugo, da se doista posvetimo obnovi područja u kojima ljudi žive - i Hrvati i Srbi, i prognani, i izbjegli. Da se posvetimo ključnim nacionalnim izazovima. Da to više nisu nacionalni izazovi. Da se te geste naprave do finalnoga koraka, do koraka koji je već jednom bio urađen, a vjerujem da treba biti urađen ponovo, a to su geste između Hrvatske i Srbije - istaknuo je.</p><p>Na pitanje kako komentira činjenicu da je prošli mjesec, s 12 glasova za i 6 protiv prihvaćen zaključak gradonačelnika Vukovara da nije dostignut stupanj razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara, pripadnicima hrvatskog i srpskog naroda te kako u tom gradu još uvijek nema uvjeta za ćirilicu, Pupovac je rekao: </p><p>- Postoje ljudi koji vukovarske građane, Hrvatsku žele držati taocima njihovoga viđenja rata, njihova viđenja primjene hrvatskih zakona. Kad bi tako bilo, kada ne bismo išli ususret rješenjima, kada bismo blokirali to da se dođe do rješenja - a nekim ljudima je očito stalo da tako bude - onda bismo imali neprestani permanentni sukob.</p><p>- Neki ljudi naprosto žele da se živi na sukobu, ne izmirenju. Ljudi koji danas govore uime grada Vukovara, ljudi koji im daju podršku u takvim stavovima i govorima - u Hrvatskoj i šire - ne razumiju koliko je to štetno, koliko to blokira pronalazak nestalih, koliko to ometa da se danas uradi ono što sutra možda neće biti moguće - istaknuo je. </p><p>Dodao je kako misli da je jako važno da se ide ususret traženju rješenja te da politika koju vode ide u tom pravcu. </p><p>- I za ona najbolnija pitanja kao što su nestali i suđenja za ratne zločine, ali istovremeno za ona najteža, a to je kako otpočeti novi život koji neće biti blokiran ratnim traumama i kojim se nećemo iscrpljivati i ograničavati svoja kretanja, svoj um u tome da za svoju zemlju pronađemo što je moguće bolje šanse za razvoj, podizanje iz ovog stanja koje nije dobro - smatra Pupovac.</p>