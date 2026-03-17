OPREZ!

Ako dobijete ovu poruku na Gmail, ni slučajno ne otvarajte! Mogu vam ukrasti sve podatke

Piše Iva Tomas,
- Ako primite neočekivano 'sigurnosno upozorenje' koje traži da instalirate softver, omogućite obavijesti ili podijelite kontakte, zatvorite stranicu, upozorio je tim stručnjaka

Na korisnike Gmaila usmjerena je nova prijevara, a 'maskira' se kao alat za sigurnost Google računa, otkrili su stručnjaci za kibernetičku sigurnost u Malwarebytes Labsu. Web stranica oponaša službenu sigurnosnu provjeru Googleovog računa i vodi žrtve kroz proces u četiri koraka. Umjesto zaštite računa alat prikuplja osjetljive podatke koje napadači kasnije mogu upotrijebiti za provalu u Gmail i druge Googleove usluge piše Daily Mail

NE UPLAĆUJTE NOVAC! Romantična prijevara: Lažnom vojniku Zagrepčanka (80) uplatila desetke tisuća eura
Hakeri šalju phishing e-poruke, poruke i skočne prozore kako bi žrtve preusmjerili na lažne stranice koje se predstavljaju kao sigurnosna provjera Google računa. Na tim stranicama nagovaraju korisnike da instaliraju lažni sigurnosni alat. Nakon instalacije, alat može pristupiti kontaktima, GPS lokaciji i podacima iz međuspremnika. Kao progresivna web aplikacija skriva adresnu traku i izgleda kao prava Google aplikacija.

Napadači mogu presresti jednokratne kodove za dvofaktorsku autentifikaciju, a ponekad instaliraju i softver za bilježenje tipkanja kako bi ukrali lozinke i druge osjetljive podatke. Također mogu koristiti preglednik žrtve za slanje web zahtjeva kao da dolaze s njezine mreže.

NEVJEROJATAN SLUČAJ Velika prijevara sa šumom na Šolti: Lažnom osobnom prodali zemlju Rusa. Uhitili petoricu
- Ako primite neočekivano 'sigurnosno upozorenje' koje traži da instalirate softver, omogućite obavijesti ili podijelite kontakte, zatvorite stranicu, upozorio je tim stručnjaka.

U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..
TESLA CYBERTRUCK

U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..

Cybertruck težak je tri tone, oklopljen je čelikom, dužine gotovo šest metara, širine 2,2 metra, te je visok 179 cm. te se može podizati od tla i do 43,3 cm
VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...
ŽESTOKI UDAR

VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

TEL AVIV: Nadzorne kamere snimile su trenutak udara iranskog projektila na Tel Aviv u nedjelju. U priopćenju izraelske policije navodi se da su se manje bombe iz kasetne bojeve glave raspršile i pogodile više lokacija. Iz izraelskog ministarstva zdravstva tvrde kako je 142 ljudi u Izraelu hospitalizirano u zadnja 24 sata kao posljedica rata s Iranom. Ministarstvo ne navodi uzroke ozljeda, nije isključeno da su ih zadobili dok su pokušavali stići do skloništa, a ne izravno od iranskih napada, navodi Times of Israel.
Iranci tvrde: 'Naša raketa pala je u blizini ureda Netanyahua!'
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci tvrde: 'Naša raketa pala je u blizini ureda Netanyahua!'

Značajna izraelska kopnena ofenziva u Libanonu mora se spriječiti jer bi mogla imati razorne humanitarne posljedice, rekle su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.

