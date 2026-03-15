Romantična prijevara: Lažnom vojniku Zagrepčanka (80) uplatila desetke tisuća eura

Nepoznatog počinitelja 80-godišnjakinja je policiji prijavila u petak, 13, ožujka, zbog kaznenog djela prijevare počinjenog na njenu štetu unazad dvije godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:03

Komunicirajući s njim putem društvene mreže, a potom i preko mobilne aplikacije, doveo ju je u zabludu da je vojnik trećih zemalja te mu je za razne potrebe ukupno uplatila više desetaka tisuća eura. Slijedi kriminalističko istraživanje.

Kako su upozorili iz policije, romantična prijevara jedna je od najčešćih financijskih online prijevara u kojoj se prevarant pretvara da su želi romantičnu vezu, a cilja žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist.

Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje osobne fotografije ili videozapise.

Iz PUZ-a su građane podsjetili da ne prihvaćaju komunikaciju s osobama na društvenim mrežama za koje ne mogu provjeriti njihov identitet i postojanje, a posebno da ne vjeruju ovakvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža.

Ako vas nepoznata osoba traži da joj uplatite novac iz bilo kojeg razloga, odustanite od takve komunikacije i ne uplaćujte novac. Posumnjate li da se radi o prijevari ili nekom drugom protupravnom ponašanju, događaj odmah prijavite policiji na 192, poručili su iz PUZ-a.