'Ako ga je Plenković dirao, to je radio svojom rukom, ne tuđom'

Bliski kontakt je onaj kontakt gdje je Plenković metar dalje nego što je definicija. Ako je blizu dva metra, onda je na metar. Ako je tri, onda je bliski na dva metra, rekao je šaljivo Arsen Bauk

<p>U predizbornom sučeljavanju za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3839470/nositelji-lista-iz-10-izborne-jedinice-hdz-je-pogrijesio-sto-je-organizirao-izbore-dok-jos-epidemija-nije-gotova/" target="_blank">RTL </a>bili su kandidati s vrha liste u X. izbornoj jedinici: <strong>Ruža Tomašić, Arsen Bauk, Željko Kerum, Vili Beroš i Božo Petrov</strong>.</p><p>Prvi je riječ imao <strong>Arsen Bauk</strong>, kandidat Restart koalicije:</p><p>- HDZ je pogriješio što je organizirao izbore dok još epidemija nije gotova i na taj način poslao poruku građanima da se mogu opustiti. Upozoravali smo da je to kocka i rizik i čak dvojili da glasamo za raspuštanje izbora, no HDZ je pitao koja je to oporba koja se boji izbora. Mi smo se bojali za zdravlje građana i ta bojazan je bila opravdana. Ali idemo na izbore, želimo pobijediti kako bismo mogli pokušati izvući Hrvatsku iz ove krize u kojoj se našla zbog koronavirusa. Očekuje nas pad BDP-a, ogroman pad turizma, to je osobit problem u Dalmaciji i nešto manji problem na sjeveru. Ovo u Zadru nam neće pomoći, a neće ni predsjedniku Vlade koji je lakomisleno tamo došao - rekao je pa prepustio riječ Berošu koji je komentirao borbu s virusom:</p><p>- Prvo poluvrijeme u borbi protiv ovog virusa smo dobili, naši rezultati bili su sjajni i upravo zato smo se počeli otvarati, počeli smo se otvarati da bi normalni životni tijekovi bili prisutni, da bi naša ekonomija preživjela, pozvali smo turiste jer smo smatrali da ta situacija dozvoljava otvaranje turističkog sektora. Postoje pravila pod kojim netko može organizirati nešto. Kad je organizator uputio upit HZJZ-u, dobili su odobrenje da mogu organizirati događaja, ali pod određenim uvjetima. Ti uvjeti se očito nisu u potpunosti pridržavali. To jest odgovornost organizatora, ali i svih nas.</p><p>Beroš se potom dotaknuo teme predizbornih skupova te objasnio kako se pazi na sve mjere, a za termin izbora smatra kako struka vjeruje da se virus ljeti slabije prenosi te da je to razlog ranijeg održavanja izbora.</p><p><strong>Željko Kerum </strong>je također potvrdio da se drži mjera, no smatra da su građani ugroženi:</p><p>- Zaraza je veliki problem, ali veći problem je neimaština koja će se desiti. Proračun se puni iz poreza i prireza i 30 posto firmi koje imaju radnike i pune proračun da bi se platili državni i javni službenici. Ugroženi su svi koji su surađivali s turizmom, u teškoj smo situaciji. Kako godinu dana ljudima dati posla da prežive ovu situaciju. Dolazi jesen i zima, upitno je što će biti s idućom sezonom. Moramo tražiti alternativu, a ona je takva da javne radove koje država ima na raspolaganju, da natječaji ne izlaze prema van države, moraju ostati. Moramo zaposliti našu građevinsku operativu. Puno je naših radnika radilo vani. Treba naći rješenje što će ljudi raditi.</p><p>Čelnik Mosta Božo Petrov rekao je kako su oni odmah govorili da zemlju ne treba zaključati jer ljudima treba dati mogućnost da zarade za život.</p><p>- Jedna je stvar čudna. Za istu stvar kakvu smo imali u trećem mjesecu, kao što imamo danas, tada je cijela zemlja bila u karanteni, danas smo svi slobodni. Moram se okrenuti na kolegu Beroša. Pozvali ste se na struku. Moram pitati na koji način nama možete poslati rješenje za samoizolaciju, ako se prvi čovjek izvršne vlasti u Hrvatskoj toga ne drži?</p><p>Beroš je imao odgovor na to:</p><p><b>- </b>Svi jesmo isti. S obzirom da ste vi psihijatar, a ja neurokirurg, ne dozvoljavam si komentirati epidemiološko mišljenje. Stručnjaci su prekjučer dali nalaz, čak i SDP-ov stručnjak je rekao da ono što je premijer napravio nije bio bliski kontakt.</p><p>- Naučio sam se paziti. Da sam imao takav susret kao premijer nazvao bih kolegu Capaka, pitao za mišljenje i poslušao njegov savjet - rekao je Beroš za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3839470/nositelji-lista-iz-10-izborne-jedinice-hdz-je-pogrijesio-sto-je-organizirao-izbore-dok-jos-epidemija-nije-gotova/">RTL </a>na pitanje bi li on otišao u samoizolaciju na mjestu premijera Andreja Plenkovića, a Petrov mu je brzo odgovorio:</p><p><b>- </b>Znači li to da svaka osoba u Hrvatskoj ima pravo nazvati g. Capaka i pitati treba li ići u izolaciju? Znači ne treba kad dobije rješenje, nego pitati g. Capaka. Imamo mjere koje je dao Stožer, pozivali ste nas za vrijeme prve karantene, g. Božinović je tražio ljude da cinkaju one koji se ne drže mjera. Danas imamo premijera koji je bio u neposrednom kontaktu sa zaraženom osobom i on kaže - ja ne želim.</p><p><b>Ruža Tomašić</b> također vidi odgovornost premijera, a smatra i da turnir nije trebao biti održan, a ako već je, nisu svi trebali pjevati zajedno: </p><p>- Smiješno, čovjek vozi sam stajsko gnojivo u polju i bude kažnjen. Premijer Plenković dodiruje osobu i on je OK, ništa mu ne bude. Ili se svi držimo zakona i preporuka ili nitko. Da sam se našla u situaciji kao premijer Plenković otišla bih u izolaciju.</p><p>Bauk je imao šaljiv komentar na definiciju bliskog kontakta:</p><p>- Bliski kontakt je onaj kontakt gdje je Plenković metar dalje nego što je definicija. Ako je blizu dva metra, onda je na metar. Ako je tri, onda je bliski na dva metra.</p><p>Željko Kerum nije pretjerano htio govoriti o toj temi:</p><p><b>- </b>Ako je nekoga dirao, dirao je sa svojom rukom, ne tuđom. Izgubiti 20 minuta u emisiji koja je bitna, što tišti građane, govoriti je li nekoga Plenković taka. To uopće nije bitno, ako je, ići će u bolnicu i to je to.</p><p>Petrov nije siguran hoće li Most koalirati s ikim:</p><p>- Što se tiče bilo kakvih postizbornih koalicija, znate tko o tome prvi prosuđuje? Građani. Ovisno o tome hoće li nekoj stranci dati ili neće dati povjerenje. Prvo građani, a nakon toga mogu političari odlučivati. Ja ne vidim uopće mogućnost sudjelovanja iz razloga što su već prethodnih tjedana stranke rekle da nemaju namjere ići s Mostom. Ja znam s kime mi možemo ići, jedino ako postoji ravnopravno partnerstvo. Drugo, ako imate mogućnost provesti sve promjene koje obećavate građanima. Ako imamo mogućnost provesti, onda ćemo biti. I ako u toj vladi ne bude žetončića. Ja iskreno nisam siguran da su ove druge stranke spremne ispoštivati takvo nešto.</p><p>Tomašić je zastupnica u Europskom parlamentu, a ako se plasira u Sabor, u njega će doći tek za godinu dana:</p><p>- Već sam rekla da dajem ostavku 30. lipnja 2021., moram završiti iz jednostavnih razloga, imam nekoliko amandmana za poljoprivredu koji su jako važni. Kad to završim, vraćam se u hrvatski Sabor. Nepošteno bi bilo da ne završim ono što sam započela.</p><p>Kerum i Petrov promijenili bi izborni zakon, a bivši splitski gradonačelnik za Dalmaciju bi napravio 'dosta stvari':</p><p>- Prvo bih napravio inventuru potreba stanovništva u poljoprivrednom sektoru, znači stočarstvo, ratarstvo, poljoprivreda kompletna. Radi se o tome da ljudi za godinu dana nemaju što napraviti. Treba garantirati otkup robe, ali prvo napraviti inventuru koliko čega nama treba. </p><p>Petrov je naglasak stavio na moratorij za kredite i obveze, dok se Tomašić dotakla uvjeta u peškariji i načina za pokretanje proizvodnje.</p><p>Bauk je prvo pričao o općenitim planovima pa se onda dotakao svoje jedinice:</p><p>- Prvo ćemo povećati minimalnu plaću na četiri tisuće kuna, povećati socijalne naknade, smanjiti PDV u turizmu, moratorij na kredite. Što se tiče prioriteta u 10. jedinici, to je svakako brza cesta Čilipi-Dubrovnik, dovršetak Pelješkog mosta, brza cesta Split-Omiš, poboljšanje i dostupnost zdravstvene zaštite na obali, posebno Makarsko primjere, bolji plasman poljoprivrednih proizvoda, što je posebno važno.</p><p>Beroš je, kao zdravstveni profesionalac, rekao da mu je želja uspostava hitne helikopterske medicinske službe. Dotakao se i na infrastrukturu, poboljšanje splitskog KBC-a, kao i razvoja ribarstva.</p>