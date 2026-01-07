Čim napada pet centimetara snijega, čišćenje mora krenuti. U suprotnom – kazne su paprene, ali i tužbe ako se netko ozlijedi
Evo kolike su kazne ako ne očistite snijeg ispred prilaza!
Snijeg koji je tijekom noći zabijelio veći dio unutrašnjosti Hrvatske donio je zimsku idilu, ali i vrlo ozbiljne obveze za građane Zagreba. Lopate u ruke, jer nečist snijeg i led ispred zgrada i kuća mogu vas skupo stajati.
Čim snježni pokrivač dosegne pet centimetara, čišćenje mora započeti. Ako snijeg nastavi padati, lopatanje se mora ponavljati. Led i opasne sige moraju se ukloniti odmah.
Tko mora čistiti?
Odgovornost snose vlasnici kuća, zgrada i poslovnih prostora. Oni su dužni očistiti:
- nogostup ispred nekretnine
- prilaze i ulaze u zgrade
- sve površine koje koriste pješaci
Drugim riječima, ako je ispred vaše zgrade klizalište, problem je vaš.
Kazne nisu male
Prema Odluci o komunalnom redu, komunalni redari mogu izreći novčane kazne koje se kreću od 65 do čak 330 eura za fizičke osobe.
Visina kazne ovisi o procjeni redara i težini prekršaja. No tu priča ne staje. Padnete li netko ispred vaše zgrade, slijedi još veći problem.
Ako se zbog nepočišćenog snijega ili poledice netko posklizne i ozlijedi, vlasnik nekretnine može završiti i na sudu. Odštete u takvim slučajevima znaju biti znatno veće od same kazne.
Komunalne službe i gradske vlasti savjetuju isto: budite proaktivni. Očistite snijeg na vrijeme, uklonite led i sige i provjerite stanje ispred svoje nekretnine.
