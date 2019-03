'Ako ste frustrirani, spakirajte se i sreću potražite drugdje...'

Medicinski tehničar Ivan Lovrić iz Allensbacha prije tjedan dana objavio je video namijenjen svima koji žive u Njemačkoj ili se tamo namjeravaju preseliti. U novom video koji je objavio na svojem YouTube kanalu objasnio je zašto medicinske sestre s područja Balkana odlaze iz države u potrazi za boljim životom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Koji su glavni razlozi odlaska medicinskih sestra - razlozi su jednostavni. Hrvatske medicinske sestre su jako dobro izučeno medicinsko osoblje, no one su pod konstantnim stresom, vrlo često rade van svojih kompetencija, ne zato što to žele nego zato što to moraju. Isto tako, ekstremno su potplaćene i rade u gotovo nemogućim uvjetima. Jako je malo bolnica u Hrvatskoj koje zadovoljavaju nekakve osnovne uvjete za rad, vrlo često rade prekovremene sate i jednostavno za to nisu dovoljno plaćene - priča Ivan.

U Njemačkoj je, kaže, totalna suprotnost.

Tamo medicinske sestre idu tri godine u školu i za to su plaćene. Plaćena im je svaka godina. U prvoj godini svaki im je mjesec plaćen 1000 eura, drugu godinu 1100 eura, a treću godinu 1200 eura. To je velika razlika - ističe.

U Hrvatskoj je situacija potpuno drugačija. Mladi ljudi završe medicinsku školu i nemaju novaca za samostalni život. S druge strane, u Njemačkoj završite školu i za to vrijeme uštedite nekoliko tisuća eura. Možete si priuštiti nekakvo putovanje ili automobil. Niste ovisni o svojim roditeljima. Pa kako neće odlaziti - pita se Ivan.

'Stres ovdje nije normalan'

- Dok je u Hrvatskoj situacija takva morate završiti srednju medicinsku školu, položite državni ispit i nađete posao. Ali kako ga nađete? Ne možete naći posao koji želite raditi, nego odete raditi onaj posao kojeg morate raditi. Sretni ste ako dobijete radno mjesto i ako imate sigurnu plaću. No, ni ta plaća nije uvijek sigurna. Ja sam radio u Hitnoj, nama se znalo dogoditi da nam je plaća kasnila 20 dana. 20 dana u jednoj državnoj firmi - to je sramota - kazao je Ivan.

Sami stres kojem su izložene naše medicinske sestre nije normalan, kazao je. Dakle, toliko puno pacijenata, toliko niska plaća - ističe.

- Zašto niska plaća? Kad bi netko rekao da medicinska sestra u Hrvatskoj ima plaću između 5.000 i 7.000 ili 8.000 kuna, reklo bi se kako je dobra plaća. Ali za taj posao to je jednostavno premalo - dodao je Ivan.

Manje radnih sati, manje pacijenata, a više novca

U Njemačkoj za manje radnih sati i za manje radnog vremena i za manje truda, zaradite više novaca, a jednostavno vam je lakše, nema toliko stresa. Sama činjenica da jedna medicinska sestra u Hrvatskoj obrađuje dvostruko više pacijenata nego jedna medicinska sestra u Njemačkoj govori svoje - kaže Ivan.

- Naravno, ni u Njemačkoj nije sve savršeno. I tamo postoje razno razni domovi, razna radna mjesta koja iskorištavaju radnike, pogotovo Balkance, pa kažu hej, jeftina radna snaga, hajmo ih iskoristiti. Ali isto tako ima jako puno mogućnosti da nađete dobrog poslodavca - napominje.

- U krugu od 30 kilometara imate pet bolnica. To govori svoje. Sukladno tome, vi možete naći radno mjesto koje vama odgovara i tako ćete raditi posao koji vam se sviđa. Ima ljudi koji rado rade u staračkim domovima, na anesteziji, rade na Hitnoj, nije bitno. Ali imate mogućnost da nađete radno mjesto koje vam se sviđa. S osmijehom ćete doći doma i bit ćete sretni, nećete biti pod stresom. Nećete morati raditi i posao čistačice, administratora, medicinske sestre... - pojašnjava Ivan.

I za kraj, zašto ljudi odlaze? Vani je manje stresa, manje pacijenata po medicinskoj sestri, kompetencije su određene, točno se zna što tko mora raditi. Plaće su redovite. I radni uvjeti su jednostavno bolji - ponovno je istaknuo.

- Nemojte misliti da ja tjeram ljude iz Hrvatske - tko god je tamo sretan neka ostane. Ako ste vi sretni sa svojim prijateljima, sa svojom plaćom, naravno - ostanite u Hrvatskoj. No, ako ste vi svakog dana frustrirani, ako zamislite da ćete to raditi čitav život, a nećete bit sretni, onda spakirajte svoje kofere i nađite sreću negdje drugdje - zaključuje Ivan Lovrić.

Tema: Hrvatska