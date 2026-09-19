Oko 200 ljudi prosvjedovalo je protiv gradnje megafarme pilića u naselju kraj Ludbrega

Kako upozoravaju iz inicijative, u Poduzetničkoj zoni Apatija planirana je izgradnja deset objekata za intenzivan uzgoj ukupnog kapaciteta 558.210 pilića po turnusu, odnosno 55.821 pilića po objektu.

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Pokretanje videa... VIDEO Održan prosvjed protiv megafarme pilića u Apatiji | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Po riječima članova Građanske inicijative Apatija, to predstavlja više od tri milijuna pilića godišnje, odnosno gotovo 10 posto ukupne hrvatske proizvodnje. Sam kompleks planiran je na oko 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje, u neposrednoj blizini vrtova, voćnjaka i poljoprivrednih površina. Ono što, između ostalog, brine članove Inicijative je i povećanje kapaciteta budućih farmi.

- U poslovnom planu na temelju kojeg je sklopljen kupoprodajni ugovor s Gradom Ludbregom navodio se kapacitet od 370.000 pilića po turnusu, dok se u elaboratu iz 2026. navodi 558.210 pilića po turnusu. Riječ je o povećanju od više od 50 posto. Nismo protiv investicija, ali smo protiv investicija pod svaku cijenu. Ovdje više ne govorimo o farmi kakve poznajemo u našem kraju, nego o veličini i koncentraciji industrijske proizvodnje koja bi mogla trajno promijeniti prostor u kojem živimo i kvalitetu života - ističu članovi Građanske inicijative Apatija.

Ludbreg: Održan prosvjed protiv megafarme pilića u Apatiji | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Kristina Stanko iz Inicijative istaknula je zabrinutost građana zbog mogućeg utjecaja planiranog kompleksa na kvalitetu vode, zraka i tla, ali i na zdravlje te svakodnevni život stanovnika Apatije.

Upozorila je na to da se planirana farma nalazi svega 400 metara od najbližih kuća, ali i od toka rijeke Bednje.

- Razmjeri kompleksa koji se planira u Apatiji nisu nešto na što smo navikli u našem kraju. Ovo nije pitanje samo jedne parcele i jednog investitora. Radi se o tome kakav razvoj želimo za svoja sela i tko snosi posljedice odluka koje se danas donose - ističu iz inicijative.

Ludbreg: Održan prosvjed protiv megafarme pilića u Apatiji | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Na prosvjedu u Ludbregu Građanska inicijativa dobila je podršku od nekoliko predstavnika inicijativa i udruga iz drugih dijelova Hrvatske. Između ostalih, u Ludbreg su stigli predstavnici inicijativa "Gospić je naš dom", "Zelena akcija" iz Zagreba te "Sunjani ne žele biti smuljani".

Predsjednica "Zelene akcije" Dora Sivka istaknula je kako je prosvjed pokazao snagu i povezanost građanskih inicijativa koje se diljem Hrvatske protive projektima megafarmi i klaonica.

- Donesu se odluke koje su na nekim višim razinama, koje su uvijek u sprezi interesa i kapitala, a ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projektu nametnu zajednicama, bez da se uopće pita njihovo mišljenje - istaknula je Sivka problem na koji upozoravaju inicijative.

Ludbreg: Održan prosvjed protiv megafarme pilića u Apatiji | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Vjekoslav Bušić iz Građanske inicijative "Gospić je naš dom" rekao je kako je kronologija slučaja vrlo slična problemu s otpadom u Gospiću, ali da Gospić ima i veliki problem s tvornicom litija.

- Isti obrazac se ponavlja i ovdje. Imamo investitora koji dolazi s jednim poslovnim planom. Odluka o kupoprodaju čestice se donosi na temelju tog plana, poslije se povećavaju kapaciteti, ugovori se ne raskidaju - rekao je Bušić.

Planirana izgradnja farme za intenzivan uzgoj pilića u Poduzetničkoj zoni Apatija privatna je investicija, vrijedna 12,5 milijuna eura, tvrtke Perutnine Ptuj - Pipo d.o.o.