Al-Šara se sastao s Putinom u Moskvi: 'S Rusijom radimo na redefiniranju prirode odnosa'

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara rekao je u srijedu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da će poštovati sve dosadašnje sporazume Damaska i Moskve, sugerirajući da su dvije glavne ruske vojne baze u Siriji sigurne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:16 Sirijski predsjednik u Moskvi: Poštujemo sve sporazume s Rusijom | Video: 24sata/Reuters

Šara, koji je nekoć vodio sirijski ogranak Al-Kaide i krajem prošle godine je predvodio svrgnuće predsjednika Bašara al-Asada, bliskog ruskog saveznika, razgovarao je s Putinom na početku sirijsko-ruskog samita u Kremlju. Prvi je to njegov posjet Rusiji od dolaska na vlast.

- Bilateralni odnosi i zajednički interesi vežu nas s Rusijom i poštujemo sve sporazume postignute s njom. Radimo na redefiniranju prirode odnosa s Rusijom - rekao je Šara Putinu, govoreći na arapskom.

Putin mu je rekao da je Moskva spremna učiniti sve što može kako bi poradila na "puno zanimljivih i korisnih početaka“ i obnavljanju odnosa o kojima su dvije strane već razgovarale.

- Vjerujem da je ovo velik uspjeh za vas jer vodi konsolidaciji društva, i unatoč činjenici da Sirija trenutačno prolazi kroz teška vremena, to će ipak ojačati veze i suradnju između svih političkih snaga u Siriji - rekao je Putin referirajući se na provedene parlamentarne izbore u toj zemlji.

Kremlj je prije razgovora priopćio da će se raspravljati o sudbini dviju glavnih ruskih baza u Siriji, zračne baze Hmeimim u sirijskoj pokrajini Latakiji i Tartusa na obali.

Rusija, koja ima i ekonomske i energetske interese u Siriji, vojno je prisutna i u zračnoj luci Kamišli na sjeveroistoku, blizu granice s Turskom i Irakom.

Sirijski dužnosnici traže jamstva da Rusija neće pomoći u ponovnom naoružavanju ostataka Asadovih snaga, rekao je sirijski izvor prije razgovora. Šara se nada da bi Rusija mogla pomoći i u obnovi sirijske vojske, rekao je isti izvor.

Šarain posjet osjetljivo je pitanje. Rusija je godinama koristila svoju vojnu moć kako bi podržavala Asada koga su dugo htjeli svrgnuti sirijski pobunjenici. Skupina Tahrir al-Šam koju predvodi Šara došla je na vlast u prosincu prošle godine.

Moskva je dala azil Asadu i njegovoj obitelji kada su izbjegli. Prema ruskim medijima, obitelj Asad sada diskretno živi u Moskvi.

Šara će iskoristiti razgovore kako bi formalno zatražio od Moskve da izruči Asada kako bi mu se sudilo zbog sumnji na zločine protiv Sirijaca, rekla su dva sirijska izvora za Reuters.

Nije izgledno da će Rusija na to pristati. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u ponedjeljak je rekao da je Rusija dala Asadu utočište jer mu je život bio ugrožen.

Iz Kremlja kažu da se ne očekuje da će Putin i Šara održati konferenciju za novinare nakon razgovora.