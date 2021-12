Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović komentirao je slučaj obiteljskog nasilja u Međimurju. Bebu staru tek 20 dana otac je udario metalnom šipkom, a ozlijedio je i suprugu kojoj je zadao nekoliko udaraca po tijelu. Majka i dijete prebačene su u Županijsku bolnicu u Čakovcu. Lakše su ozlijeđene.

Ministar Aladrović rekao je za Dnevnik Nove TV kako je majka izrazila želju za boravkom u sigurnoj kući, odnosno pomoć sustava.

Obitelj nije bila pod nadzorom

- Od prvog trenutka smo tu i bit ćemo. Obitelj nije bila pod nadzorom. To pokazuje da je teško ponekad predvidjeti obiteljsko nasilje. Prema svim podacima koje imamo - nemamo saznanja da se radilo o obitelji koja je imala bilo kakvih problema - rekao je.

Komentirao je i zahtjeve sindikata javnih službi koji traže 13. plaću, više novaca za sistematske preglede i prijevoz, ali i povećanje osnovice za izračun plaća u javnim službama.

- Mi smo tek započeli ozbiljniji proces pregovora sa sindikatima. Svaki utorak imamo intenzivne sastanke. Ova tema se aktualizirala tek na posljednjem sastanku. Mi smo zatražili malu pauzu da bi iskalkulirali sve zahtjeve. Moram priznati da su vrlo intenzivni, da se broje u milijardama kuna i da nisu realni. Tu moramo podvući crtu i reći da svi oni zahtjevi koji su stavili pred nas nisu realni. Međutim, pregovarački postupak uvijek dovede do nekog dogovora. Kolika će povišica biti i hoće li ju biti - mislim da je to stvar pregovaračkih odbora - rekao je.

O referendumu: 'Ne ulijevaju mi nikakvo povjerenje'

Što se tiče najava nekih saborskih zastupnika Mosta da su uspjeli prikupiti dovoljno potpisa za referendum, Aladrović kaže kako iz povijesti nema razloga za preveliko povjerenje u to što oni pričaju.

- Zna se kakva je referendumska procedura. Dalje ćemo vidjeti u kojem će procesu to funkcionirati. Poznavajući sve ono što su do sada pričali, ne ulijevaju mi nikakvo povjerenje - poručio je Aladrović.

Dodao je da je tema po kojoj su pokrenuli referendum "toliko iracionalna" da ne može vjerovati da se o tome razgovara.

- Očito to njihovo, do sada, sijanje straha, a kasnije možda sijanje i smrti kroz ovakve inicijative rezultira određenim njihovim postupcima - rekao je.

Što se tiče Covid potvrda, Aladrović je rekao kako će se testirati i dalje na račun države te da rok ne postoji. Poručio je da će testiranja plaćati do daljnjega pa vidjeti do kad će to trajati.

- Iz konteksta socijalne skrbi - od kada smo uveli obvezu COVID potvrda, potrošili smo oko 1,1 milijun kuna na testove - otkrio je. Ukoliko će biti potrebno, ministar je siguran da će Stožer proširiti upotrebu potvrda.

Nisu odustali od neradne nedjelje

Od prvog siječnja 2023. Vlada planira uvesti novi model obiteljskih mirovina. Mjesečna primanja mogla bi porasti za oko 214.000 umirovljenika.

- Model ćemo predstaviti sredinom ili krajem siječnja. Od 2023. će rasti obiteljske mirovine. Model je takav da smo procijenili da su obiteljske mirovine najneadekvatnije, najniže u sustavu i vjerojatno ćemo ići na određenu mogućnost povećanja, ali i dodatka od bračnog druga - preživjeli će imati dodatak od onog umrlog - objasnio je.

Od neradne nedjelje nisu odustali, kaže.

- Moramo je uskladiti s Ustavom - poručio je.