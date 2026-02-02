Alarm iz EU: Stroža pravila za hranu za bebe nakon povlačenja formula i na hrvatskom tržištu

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) upozorila je u ponedjeljak da bi se uredbe o toksinu cereulidu u dojenačkoj formuli trebale znatno postrožiti, nakon vala povlačenja proizvoda vodećih svjetskih brendova u desecima zemalja, uključujući i Hrvatsku.

Cereulid je tvar bakterijskog podrijetla, a proizvodi ga mikroorganizam Bacillus cereus. Njegova prisutnost u hrani može kod novorođenčadi izazvati proljev i povraćanje.

Toksin je otkriven u sastojcima iz proizvodnje jedne kineske tvornice kojima se opskrbljuju veliki proizvođači hrane za dojenčad, uključujući Nestle, Danone i Lactalis, vlasnik zagrebačkog Dukata.

Nestle je objavio da je izvor kontaminacije ulje arahidonske kiseline kojim ih je opskrbljivala jedna tvrtka, ali nisu htjeli navesti njezino ime, piše švicarski portal swissinfo.ch, dodajući da je u međuvremenu otkriveno da je riječ o Cabio Biotechu iz kineskog grada Wuhana.

Cabio Biotech spada među vodeće proizvođače tog sastojka dojenačke formule u svijetu i opskrbljuje oko 300 klijenata, uključujući Nestle i Danone, citira belgijska novinska agencija Belga izvješća francuskih medija.

Kontaminacija tim toksinom izazvala je od početka godine val povlačenja hrane za dojenčad s polica trgovina u desecima zemalja svijeta, uključujući i Hrvatsku i uzbunila roditelje.

Europska komisija zatražila je od Europske agencije za sigurnost hrane da odredi hitno znanstveno ograničenje, poznato pod nazivom akutna referentna doza (ARfD) i uključi u postupak odlučivanja vlada i kompanija o eventualnom povlačenju proizvoda s polica.

EFSA je danas predložila da se odredi nova gornja dopuštena granica prisutnosti Cereulida, od najviše 0,014 mikrograma po kilogramu tjelesne težine dojenčadi.

Vrlo male bebe drugačije probavljaju tvari i zahtijevaju dodatnu zaštitu, objasnili su, istaknuvši i da je povraćanje ključni kratkoročni simptom koji se koristi za postavljanje ograničenja.

Francuska je u petak objavila da će spustiti granicu s najviše 0,3 mikrograma po kilogramu tjelesne težine dojenčadi na 0,014 mikrograma.

EFSA je također procijenila koliko će bebe na dojenačkoj formuli vjerojatno popiti u razdoblju od 24 sata, što je znanstvenicima omogućilo da izračunaju kada će novo ograničenje biti prekoračeno.

Na temelju tih razina konzumacije, EFSA je objavila da koncentracija cereulida viša od 0,054 mikrograma po litri u dojenačkoj formuli i viša od 0,1 mikrograma po litri u formuli za bebe s navršenih šest mjeseci mogu predstavljati rizik po zdravlje.