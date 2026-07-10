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MANJAK DONACIJA

Alarm iz UN-a: Milijun žena i djevojčica ostalo je bez pomoći, imamo najveći pad financiranja

Piše HINA,
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Alarm iz UN-a: Milijun žena i djevojčica ostalo je bez pomoći, imamo najveći pad financiranja
Foto: Lucas Jackson
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Trumpova administracija je srezala milijarde dolara inozemne pomoći, a i drugi donatori su smanjili svoje proračune zbog fiskalnih pritisaka i povećanog izdvajanja za obranu

Najmanje milijun žena i djevojčica ostalo je prošle godine bez životno važne pomoći zbog smanjenih donacija, objavio je u petak UN. Gotovo 90 posto organizacija za pomoć ženama više ne mogu zadovoljiti rastuće potrebe na terenu nakon najvećeg pada financiranja u povijesti, navodi se u izvješću.

Trumpova administracija je srezala milijarde dolara inozemne pomoći, a i drugi donatori su smanjili svoje proračune zbog fiskalnih pritisaka i povećanog izdvajanja za obranu.

SAD je dosad bio najveći donator.

Humanitarnu pomoć i zaštitu treba oko 120 ⁠milijuna žena na svijetu.

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No, 40 posto od 855 organizacija za žene u zemljama poput ⁠Afghanistana, Demokratske Republike Kongo i Haitija izjasnilo se u anketi da im iduće godine zbog nedostatka novca prijeti privremeno ili trajno zatvaranje, piše u izvješću.

“Svaki dolar manje za organizacije za pomoć ženama znači dolar manje za žrtve seksualnog nasilja, raseljene majke, djevojice koje se ne mogu školovati i za zajednice koje se bore za preživljavanje", rekla je Sofia Calltorp, šefica UN-ove agencije za humanitarnu pomoć ženama.

Šezdeset i pet posto ženskih organizacija je reklo da ne može plaćati osoblje, a polovica je navela da su morale uvesti liste čekanja za svoje usluge ili odbiti žene i djevojke.

Više od tri četvrtine ih je smanjilo broj zaposlenih, navodi se u izvješću.

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