KOD MADRIDA

Ptičja gripa hara Španjolskom: Stotine uginulih roda, za sad ne postoji veća opasnost za ljude

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Ptičja gripa hara Španjolskom: Stotine uginulih roda, za sad ne postoji veća opasnost za ljude
Brodski Varoš: S nekoliko dana zakašnjenja Klepetan se i ove godine vratio Malenoj | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Španjolske vlasti otkrile četiri slučaja ptičje gripe kod divljih ptica, uključujući više od stotinu uginulih roda u zadnja 24 sata.

Španjolske vlasti otkrile su četiri slučaja izbijanja ptičje gripe kod divljih ptica u regiji Madrida, gdje su šumari prikupili stotine uginulih roda tijekom proteklih nekoliko tjedana, uključujući više od stotinu u posljednja 24 sata.

"Zasad nije pogođena nijedna komercijalna peradarska farma i ne postoji ozbiljan rizik za ljude", priopćila je u petak regionalna vlada Madrida.

Dodala je da uklanja lešine koristeći biosigurnosne mjere kako bi spriječila daljnje širenje virusa.

VELIKI INTERVJU ZA 24SATA EKSKLUZIVNO Čelni čovjek u Europskoj agenciji za lijekove: 'Ptičja gripa je nova prijetnja'
EKSKLUZIVNO Čelni čovjek u Europskoj agenciji za lijekove: 'Ptičja gripa je nova prijetnja'

Vlast vjeruje da rode, ptice selice koje dolaze iz sjeverne Europe, prenose virus. U posljednje vrijeme su u 29 zemalja zabilježeni slučajevi izbijanja ptičje gripe kod divljih ptica, podatak je Europske agencije za sigurnost hrane.

"Na temelju toga kako se epidemija ponaša u Španjolskoj i diljem Europe, ne postoji ozbiljan rizik za ljudsko zdravlje jer nisu zabilježeni slučajevi prijenosa na ljude“, rekao je Miguel Higueras Ortega, voditelj šumarskih operacija u Madridu, u izjavi za novinsku agenciju Reuters.

Visoko patogena ptičja gripa dovela je do usmrćivanja stotina milijuna uzgojenih ptica diljem svijeta posljednjih godina, poremetivši opskrbu hranom i povećavši cijene. Slučajevi kod ljudi i dalje su rijetki.

