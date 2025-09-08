Počinje škola, policija objavila upozorenje: U prometu će se naći i 40.000 novih učenika

S početkom nove školske godine policija tradicionalno pokreće niz aktivnosti u sklopu akcije “Poštujte naše znakove” kojom želi povećati sigurnost djece u prometu u vrijeme kada statistike ukazuju na porast smrtno stradalih na cestama. Tijekom rujna svakodnevno će se nadzirati prilazi školama, kontrolirati brzina kretanja i parkiranje, a policajci će omogućiti djeci siguran prijelaz preko kolnika. U razredima će održavati i edukacije o prometnoj sigurnosti te dijeliti reflektirajuće materijale, a roditeljima na sastancima prenositi ključne poruke o pravilnom prijevozu djece. U prometu će se naći i 40 tisuća novih prvašića – kao pješaci na putu do škole ili kao putnici u automobilima svojih roditelja. U akciju će se uključiti i prometne jedinice mladeži te školske prometne jedinice, dok će policija zajedno s inspekcijom cestovnog prometa provoditi nadzor nad autobusima kojima se organizirano prevoze učenici.

U posljednjih deset godina na hrvatskim je prometnicama poginulo 69 djece, a ozlijeđeno njih 8.582. Posebno zabrinjava podatak da sada djeca mnogo češće stradavaju kao putnici u vozilima nego kao pješaci.

Nerijetko ih roditelji prevoze nevezane, na prednjem sjedalu ili u neadekvatnim sjedalica, a ponekad i na motociklima ili četverociklima, što je zakonom zabranjeno.

Zabrinjavajući su i podaci da je do kraja kolovoza ove godine broj poginule djece veći za 60 posto nego lani – osmero u odnosu na petero.

Teže je ozlijeđeno 107 djece, što je 9,2 posto više nego 2024., dok je broj lakše ozlijeđene djece porastao za 0,9 posto. Više od polovice mališana strada kao putnici u automobilima i to upravo onima svojih roditelja.

Policija naglašava da su djeca posebno ranjiva zbog nižeg rasta, ograničenog vidnog polja, nedovoljno razvijenog osjećaja za procjenu opasnosti te impulzivnog ponašanja.

Upravo zato sigurnost djece ne smije ovisiti samo o represivnim mjerama policije, već prije svega o odgovornosti roditelja i vozača, poručuju iz policije.