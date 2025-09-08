Obavijesti

News

Komentari 0
'POŠTUJTE NAŠE ZNAKOVE'

Počinje škola, policija objavila upozorenje: U prometu će se naći i 40.000 novih učenika

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Počinje škola, policija objavila upozorenje: U prometu će se naći i 40.000 novih učenika
Šibenik: Policija nadzire prilaze školama na prvi dan škole | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U posljednjih deset godina na hrvatskim je prometnicama poginulo 69 djece, a ozlijeđeno njih 8.582. Posebno zabrinjava podatak da sada djeca mnogo češće stradavaju kao putnici u vozilima nego kao pješaci

S početkom nove školske godine policija tradicionalno pokreće niz aktivnosti u sklopu akcije “Poštujte naše znakove” kojom želi povećati sigurnost djece u prometu u vrijeme kada statistike ukazuju na porast smrtno stradalih na cestama. Tijekom rujna svakodnevno će se nadzirati prilazi školama, kontrolirati brzina kretanja i parkiranje, a policajci će omogućiti djeci siguran prijelaz preko kolnika. U razredima će održavati i edukacije o prometnoj sigurnosti te dijeliti reflektirajuće materijale, a roditeljima na sastancima prenositi ključne poruke o pravilnom prijevozu djece. U prometu će se naći i 40 tisuća novih prvašića – kao pješaci na putu do škole ili kao putnici u automobilima svojih roditelja. U akciju će se uključiti i prometne jedinice mladeži te školske prometne jedinice, dok će policija zajedno s inspekcijom cestovnog prometa provoditi nadzor nad autobusima kojima se organizirano prevoze učenici.

U posljednjih deset godina na hrvatskim je prometnicama poginulo 69 djece, a ozlijeđeno njih 8.582. Posebno zabrinjava podatak da sada djeca mnogo češće stradavaju kao putnici u vozilima nego kao pješaci.

OVO SU SVE PROMJENE U škole se vraća 444.500 đaka, novi kurikuli za strukovne škole
U škole se vraća 444.500 đaka, novi kurikuli za strukovne škole

Nerijetko ih roditelji prevoze nevezane, na prednjem sjedalu ili u neadekvatnim sjedalica, a ponekad i na motociklima ili četverociklima, što je zakonom zabranjeno.

Zabrinjavajući su i podaci da je do kraja kolovoza ove godine broj poginule djece veći za 60 posto nego lani – osmero u odnosu na petero.

Teže je ozlijeđeno 107 djece, što je 9,2 posto više nego 2024., dok je broj lakše ozlijeđene djece porastao za 0,9 posto. Više od polovice mališana strada kao putnici u automobilima i to upravo onima svojih roditelja.

LJETO JE GOTOVO Počinje škola - Evo kako možete pomoći svojoj djeci da se lakše vrate u rutinu bez puno muke
Počinje škola - Evo kako možete pomoći svojoj djeci da se lakše vrate u rutinu bez puno muke

Policija naglašava da su djeca posebno ranjiva zbog nižeg rasta, ograničenog vidnog polja, nedovoljno razvijenog osjećaja za procjenu opasnosti te impulzivnog ponašanja.

Upravo zato sigurnost djece ne smije ovisiti samo o represivnim mjerama policije, već prije svega o odgovornosti roditelja i vozača, poručuju iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Užas u Opatiji: Muškarca (56) pijan u kući premlatio do smrti
UHITILI 36-GODIŠNJAKA

Užas u Opatiji: Muškarca (56) pijan u kući premlatio do smrti

Tijekom sukoba osumnjičeni mu je zadao više udaraca po tijelu, nakon čega je muškarac preminuo. Policija i hitna pomoć stigli su na mjesto događaja jučer oko 5.45 sati, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt.
Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu
PREVEZENI U BOLNICU

Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o muškarcu koji je u rukama nosio bebu i nisu teže ozlijeđeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025