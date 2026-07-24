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SVJETSKI DAN PREVENCIJE

ALARMANTNO U Hrvatskoj se ovog ljeta utopilo već 16 ljudi

Piše HINA,
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ALARMANTNO U Hrvatskoj se ovog ljeta utopilo već 16 ljudi
Pore?: Hrvatski Crveni križ obilježio je Svjetski dan prevencije utapanja | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
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U 2023. godini od posljedica utapanja umrlo je 68 osoba, u godini poslije 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni, navodi HCK

 Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života, u ovoj ljetnoj sezoni u Hrvatskoj ih je izgubljeno 16, a u deset godina, od 2014. do 2024. od posljedica utapanja umrlo je više od 840 osoba, upozorava Hrvatski crveni križ (HCK) uoči Svjetskog dana prevencije utapanja, 25. srpnja. U 2023. godini od posljedica utapanja umrlo je 68 osoba, u godini poslije 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni, navodi HCK.

Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o ovom ozbiljnom problemu, Hrvatski crveni križ s Gradskim društvom Crvenog Osijek, organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku, u subotu, 25. srpnja, na kupalištu Copacabana od 16 do 19 sati.

 U sklopu programa za građane će biti organizirane brojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju.

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 Bit će predstavljena spasilačka oprema koja se koristi u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu, kao i aktivnosti prve pomoći koja je važan dio prevencije utapanja.

 Svi posjetitelji imat će prilike vidjeti i vježbu spašavanja utopljenika koja će biti izvedena u suradnji s Plivačkim klubom Osijek.  Svjetski dan prevencije utapanja obilježava se s ciljem podizanja svijesti o utapanju kao jednom od vodećih uzroka smrti koji se u velikoj mjeri može spriječiti. Upravo zato naglasak je na edukaciji, prevenciji i usvajanju sigurnih obrazaca ponašanja u vodi i uz vodu.

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 HCK svakodnevno podsjeća javnost na rizike od utapanja i važnost odgovornog ponašanja u vodi i uz vodu.

 „Riječ je o opasnostima za koje je većina ljudi čula i vjeruje da ih poznaje, poput kupanja pod utjecajem alkohola, skakanja u nepoznatu vodu, precjenjivanja vlastitih sposobnosti, kupanja nasamo ili ostavljanja djece bez nadzora, no upravo ih zato nerijetko uzima zdravo za gotovo, misleći da se nesreća neće dogoditi baš njima. Nažalost, iskustvo i brojke pokazuju da se takve tragedije mogu dogoditi svakome“, poručuje Hrvatski crveni križ.

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