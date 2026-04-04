Aleksandar Vučić: Istraživanja će pokazati hoću li prihvatiti kandidaturu za premijera

Volio bih da to budu ljudi u koje imam povjerenje u smislu da znam da neće uništiti Srbiju, a prihvatit ću kandidaturu samo ako istraživanja budu pokazala da ne postoji drugo rješenje i da bi neki drugi - baš ovi koji su i ovaj obrazovni genocid i zločin i mnoge druge stvari počinili protiv naše zemlje - pobijedili ako se ne kandidiram, rekao je Vučić.

- Dakle, vrlo racionalan odgovor, nemam vam što drugo reći po tom pitanju, i u skladu s tim, kad saslušamo sve druge ljude, donijet ćemo odluku - rekao je Vučić za TV Informer.

Vučić je bio premijer i predsjednik u dva mandata. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić u petak je rekla da će vladajuća Srpska napredna stranka tražiti od Vučića da bude kandidat za predsjednika vlade na izvanrednim parlamentarnim izborima.

S obzirom na to da mu Ustav Srbije ne dopušta kandidaturu za treći predsjednički mandat, ovaj potez se vidi kao način da ostane na vlasti nakon isteka mandata.

Vučić je najavio mogućnost održavanja izvanrednih parlamentarnih izbora, a najranije mogu biti održani 31. svibnja 2026.