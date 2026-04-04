AKO NEMA DRUGO RJEŠENJE...

Aleksandar Vučić: Istraživanja će pokazati hoću li prihvatiti kandidaturu za premijera

Piše HINA,
Foto: M.M./ATAImages

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u subotu je rekao da će prihvatiti kandidaturu za premijera ako istraživanja pokažu da ne postoji drugo rješenje za ostanak njegove političke opcije na vlasti

Volio bih da to budu ljudi u koje imam povjerenje u smislu da znam da neće uništiti Srbiju, a prihvatit ću kandidaturu samo ako istraživanja budu pokazala da ne postoji drugo rješenje i da bi neki drugi - baš ovi koji su i ovaj obrazovni genocid i zločin i mnoge druge stvari počinili protiv naše zemlje - pobijedili ako se ne kandidiram, rekao je Vučić.

- Dakle, vrlo racionalan odgovor, nemam vam što drugo reći po tom pitanju, i u skladu s tim, kad saslušamo sve druge ljude, donijet ćemo odluku - rekao je Vučić za TV Informer.

BATINAŠI U AKCIJI Srpski student i novinar: Tukli su me sve dok im nisam rekao da je Aca predsjednik
Srpski student i novinar: Tukli su me sve dok im nisam rekao da je Aca predsjednik

Vučić je bio premijer i predsjednik u dva mandata. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić u petak je rekla da će vladajuća Srpska napredna stranka tražiti od Vučića da bude kandidat za predsjednika vlade na izvanrednim parlamentarnim izborima.

ESKALACIJA U SRBIJI Prosvjedi u Beogradu: 'Vučićeva tiranija je uskoro gotova'
Prosvjedi u Beogradu: 'Vučićeva tiranija je uskoro gotova'

S obzirom na to da mu Ustav Srbije ne dopušta kandidaturu za treći predsjednički mandat, ovaj potez se vidi kao način da ostane na vlasti nakon isteka mandata.

HRVATSKA IM JE ZA SVE KRIVA Vučić trebao doći u Hrvatsku. Milanović otkazao sastanak!
Vučić trebao doći u Hrvatsku. Milanović otkazao sastanak!

Vučić je najavio mogućnost održavanja izvanrednih parlamentarnih izbora, a najranije mogu biti održani 31. svibnja 2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

