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ODLUKA NA OBITELJI

Aleksandar Vučić o Mladićevoj smrti i pokopu: 'Pomoći ćemo da bude dostojanstveno...'

Piše HINA,
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Aleksandar Vučić o Mladićevoj smrti i pokopu: 'Pomoći ćemo da bude dostojanstveno...'
Mrkonjić Grad: Vučić, Porfirije i Dodik na obilježavanju Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
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Mladić je umro u četvrtak u pritvoru međunarodnog suda u Haagu, a uslijedila su nagađanja gdje bi i kako mogao biti pokopan

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da će, ako obitelj bivšeg zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića, osuđenog zbog genocida na doživotnu zatvorsku kaznu, bude željelja da bude pokopan na teritoriju Srbije, "država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način".

Mladić je umro u četvrtak u pritvoru međunarodnog suda u Haagu, a uslijedila su nagađanja gdje bi i kako mogao biti pokopan.

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Vučić je tijekom posjeta Osečini u zapadnoj Srbiji, prema pisanju beogradskih medija, rekao da ne zna detalje o istrazi Međunarodnog rezidualnog mehanizma (MICT) o Mladićevoj smrti i naveo da je u Haag poslan tim, kako bi pomogao logistički.

Čuli smo kao mogućnost da Mladić bude pokopan u Beogradu, pored svoje kćeri. Hoće li to i biti i dalje ne znamo, rekao je Vučić.

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Komentari 3
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