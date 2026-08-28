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NAJVIŠE POČASTI ZLOČINCU

Most zbog Mladićevog pokopa od Vlade traži "najoštriju diplomatsku reakciju"

Piše HINA,
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Most zbog Mladićevog pokopa od Vlade traži "najoštriju diplomatsku reakciju"
Foto: Profimedia/pixsell
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Most u priopćenju ističe da najava državnog ispraćaja Ratka Mladića uz najviše državne počasti, nije tek još jedna provokacija iz Beograda, nego je politička poruka o odnosu današnje Srbije prema ratnoj politici devedesetih

Most je u petak osudio odluku da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan u Srbiji uz najviše državne počasti, upozorivši da nikada nije odgovarao za zločine u Škabrnji te od hrvatske Vlade zatražio „najoštriju moguću diplomatsku reakciju“, umjesto „uobičajenog kalkuliranja s Beogradom“.

Most u priopćenju ističe da najava državnog ispraćaja Ratka Mladića uz najviše državne počasti, nije tek još jedna provokacija iz Beograda, nego je politička poruka o odnosu današnje Srbije prema ratnoj politici devedesetih, njezinim vojnim protagonistima i njihovim žrtvama.

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Podsjećaju pritom da Hrvatska ima poseban razlog reagirati jer je Mladić, pravomoćno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, prije nego što je postao jedan od glavnih vojnih protagonista rata u BiH, ratnu karijeru gradio upravo na hrvatskom tlu kao zapovjednik snaga JNA.

"Mladić je otišao s ovoga svijeta bez odgovornosti za Škabrnju, jedno od mjesta koja su ostala trajnim simbolom stradanja hrvatskih civila i brutalnosti velikosrpske agresije“, poručuju iz Mosta.

Naglašavaju da državni ispraćaj Ratka Mladića ne može biti tretiran kao privatna stvar njegove obitelji niti se može opravdavati protokolom i generalskim činom.

"Onoga trenutka kada država svoju vojsku, institucije i najviše počasti stavi u službu ispraćaja pravomoćno osuđenog ratnog zločinca, ona više ne odaje počast samo mrtvom čovjeku, nego šalje poruku o vlastitom odnosu prema njegovu ratnom nasljeđu“, upozoravaju.

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Zbog toga od Vlade očekuju najoštriju moguću diplomatsku reakciju, a ne, kako navode, uobičajeno kalkuliranje s Beogradom i nekoliko pažljivo odmjerenih rečenica kojima se nastoji izbjeći bilo kakva oštrija poruka.

"Država koja drži do svojih žrtava mora znati povući granicu preko koje se ne prelazi“, poručuju iz Mosta.

Istodobno, smatraju i da Hrvatska mora otvoriti i pitanje zašto Mladić nikada nije odgovarao za zločine počinjene tijekom rata u Hrvatskoj.

"Moramo imati hrabrosti postaviti neugodno pitanje i sebi: kako smo dopustili da čovjek koji je zapovijedao snagama JNA u Hrvatskoj, čije je ime neraskidivo vezano uz rat koji je iza sebe ostavio razorena hrvatska mjesta, mrtve civile i protjerane ljude, umre a da za Škabrnju nikada nije odgovarao?“, navode.

Stoga, Hrvatska nema pravo dopustiti da protek vremena potisne odgovornost za ratne zločine i obvezu prema žrtvama.

"To pitanje dugujemo mrtvima, njihovim obiteljima i Hrvatskoj koja nema pravo zaboraviti samo zato što je od rata prošlo trideset i pet godina“, stoji u priopćenju.

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