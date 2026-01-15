Obavijesti

News

Komentari 0
IZAZIVA HALUCINACIJE

Alternativni psihoterapeut i prijatelj naručili 4 kile droge DMT-a iz Perua. Evo što je to

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Alternativni psihoterapeut i prijatelj naručili 4 kile droge DMT-a iz Perua. Evo što je to
3
Foto: HRT/PU ZAGREBAČKA/CANVA

Budak je svom krugu ljudi rekao da mu DMT 'pomaže u psihičkom oporavku' jer ga, kako je rekao, rad na iscjeljivanju drugih psihički iscrpljuje...

Admiral

U velikoj kriminalističkoj operaciji policije i Carinske uprave razotkriven je šverc gotovo četiri kilograma halucinogene droge DMT. Ona je iz Perua poštom stigla na više adresa u Zagrebu. Među osumnjičenima je 63-godišnji Tomislav Budak, koji se javno predstavljao kao alternativni psihoterapeut i 'duhovni komunikolog', njegov 33-godišnji prijatelj F.N. i 50-godišnja šogorica V.B., profesorica i predavačica, piše Večernji list.

DMT, odnosno N,N-dimetiltriptamin, je snažna psihoaktivna supstanca koja spada u halucinogene droge i uzrokuje intenzivne vizualne i auditivne halucinacije. U prirodi se nalazi u nekim biljkama i životinjama, ali u čistu obliku, najčešće kao bijeli kristalni prah, koristi se ilegalno zbog svoje sposobnosti da drastično izmijeni percepciju stvarnosti.

MA, BRAVO Deda naručio drogu iz Perua preko dvojca koji je već kažnjen
Deda naručio drogu iz Perua preko dvojca koji je već kažnjen

Efekti DMT-a počinju gotovo odmah nakon konzumacije (obično pušenjem ili inhalacijom) i mogu trajati kratko, ali iznimno intenzivno. Osim snažnih halucinacija i osjećaja 'odlaska iz tijela', droga može izazvati povišen krvni tlak, ubrzan rad srca, anksioznost, konfuziju pa čak i opasne fiziološke reakcije poput respiratornih problema ili serotoninskog sindroma ako se kombinira s drugim tvarima. Zbog takvih rizika DMT nije priznat u medicinske svrhe u većini zemalja i često se smatra opasnom zabranjenom drogom.

Foto: PU zagrebačka

Naime, Carinska uprava je početkom godine otkrila sumnjive pakete iz Južne Amerike koji su na adrese u Zagrebu stizali poštom. Nakon što je utvrđeno da paketi sadrže DMT, uključena je policija i pokrenuta kriminalistička istraga.

PRIJAVILI I TINEJDŽERA Slavonac drogiran vozio ljude u autu, pretragom doma našli mu kokain, travu i metke za pištolj
Slavonac drogiran vozio ljude u autu, pretragom doma našli mu kokain, travu i metke za pištolj

Prvi je 2. siječnja uhićen 33-godišnji F.N. dok je preuzimao paket s 1,9 kilograma DMT-a. U njegovom stanu pronađeni su i manja količina čarobnih gljiva, LSD, hašiš te digitalne vage. Dan kasnije poslan je u istražni zatvor u Remetincu.

Tri dana kasnije policija je nastavila istragu i uhitila V.B., kojoj je stigao paket s 1,84 kilogramom DMT-a, kao i Budaka. Budak je, prema vlastitom priznanju, bio krajnji korisnik obje pošiljke i tvrdio je da prijatelju i šogorici nije rekao da se radi o drogi. Naveo je da je DMT prvi put probao u Brazilu gdje je, kako tvrdi, legalan i da mu 'pomaže u psihičkom oporavku' jer ga, kako je rekao, rad na iscjeljivanju drugih psihički iscrpljuje, piše Index.

V.B. je pak rekla istražiteljima da nije znala što se nalazi u paketu i da joj je Budak rekao kako je riječ o kakaovcu iz Perua te da ga samo treba preuzeti i pohraniti dok je on na moru. Sudac istrage odlučio je da će se V.B. braniti sa slobode, dok su Budak i F.N. ostali u istražnom zatvoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SAD premješta nosač aviona. Američki senator: 'Trump neće napasti Iran? Potpuno netočno'
UŽIVO NA 24SATA

SAD premješta nosač aviona. Američki senator: 'Trump neće napasti Iran? Potpuno netočno'

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026