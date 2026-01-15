Alternativni psihoterapeut i prijatelj naručili 4 kile droge DMT-a iz Perua. Evo što je to

U velikoj kriminalističkoj operaciji policije i Carinske uprave razotkriven je šverc gotovo četiri kilograma halucinogene droge DMT. Ona je iz Perua poštom stigla na više adresa u Zagrebu. Među osumnjičenima je 63-godišnji Tomislav Budak, koji se javno predstavljao kao alternativni psihoterapeut i 'duhovni komunikolog', njegov 33-godišnji prijatelj F.N. i 50-godišnja šogorica V.B., profesorica i predavačica, piše Večernji list.

DMT, odnosno N,N-dimetiltriptamin, je snažna psihoaktivna supstanca koja spada u halucinogene droge i uzrokuje intenzivne vizualne i auditivne halucinacije. U prirodi se nalazi u nekim biljkama i životinjama, ali u čistu obliku, najčešće kao bijeli kristalni prah, koristi se ilegalno zbog svoje sposobnosti da drastično izmijeni percepciju stvarnosti.

Efekti DMT-a počinju gotovo odmah nakon konzumacije (obično pušenjem ili inhalacijom) i mogu trajati kratko, ali iznimno intenzivno. Osim snažnih halucinacija i osjećaja 'odlaska iz tijela', droga može izazvati povišen krvni tlak, ubrzan rad srca, anksioznost, konfuziju pa čak i opasne fiziološke reakcije poput respiratornih problema ili serotoninskog sindroma ako se kombinira s drugim tvarima. Zbog takvih rizika DMT nije priznat u medicinske svrhe u većini zemalja i često se smatra opasnom zabranjenom drogom.

Foto: PU zagrebačka

Naime, Carinska uprava je početkom godine otkrila sumnjive pakete iz Južne Amerike koji su na adrese u Zagrebu stizali poštom. Nakon što je utvrđeno da paketi sadrže DMT, uključena je policija i pokrenuta kriminalistička istraga.

Prvi je 2. siječnja uhićen 33-godišnji F.N. dok je preuzimao paket s 1,9 kilograma DMT-a. U njegovom stanu pronađeni su i manja količina čarobnih gljiva, LSD, hašiš te digitalne vage. Dan kasnije poslan je u istražni zatvor u Remetincu.

Tri dana kasnije policija je nastavila istragu i uhitila V.B., kojoj je stigao paket s 1,84 kilogramom DMT-a, kao i Budaka. Budak je, prema vlastitom priznanju, bio krajnji korisnik obje pošiljke i tvrdio je da prijatelju i šogorici nije rekao da se radi o drogi. Naveo je da je DMT prvi put probao u Brazilu gdje je, kako tvrdi, legalan i da mu 'pomaže u psihičkom oporavku' jer ga, kako je rekao, rad na iscjeljivanju drugih psihički iscrpljuje, piše Index.

V.B. je pak rekla istražiteljima da nije znala što se nalazi u paketu i da joj je Budak rekao kako je riječ o kakaovcu iz Perua te da ga samo treba preuzeti i pohraniti dok je on na moru. Sudac istrage odlučio je da će se V.B. braniti sa slobode, dok su Budak i F.N. ostali u istražnom zatvoru.