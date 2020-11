American horror story: Kome se izdaju listići, kako ih se broji i zašto ih je većina za Bidena?

Trump je puno prije izbora pokušao financijski onesposobiti USPS, državnu poštu koja dostavlja izborne listiće. Sve da se ne bi moglo glasovati poštom. No nije u tome uspio

<p>Potpuna histerija vlada u SAD-u oko prebrojavanja dopisnih listića, koji i tri dana nakon izbora pristižu poštom. U Arizoni je najluđe, tamo prebrojavanje nadgledaju Trumpovi ljudi s puškama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako se broje glasovi pristigli poštom</strong></p><p>Policija u Philadelphiji jutros je po našem vremenu privela cijelu obitelj koja je u Hummeru krenula iz Virginije naoružana put konvencijskog centra u Philadelphiji, gdje se broje listići.</p><h2>Zašto su poštanski glasovi uglavnom demokratski?</h2><p>U ogromnoj većini ti glasovi poslani poštom su demokratski. Zašto?</p><p>Joe Biden ohrabrivao je svoje birače da glasuju putem dopisnih listića, odnosno putem pošte.</p><p>Donald Trump je s druge strane svoje birače pozivao na biračka mjesta.</p><p>U većini saveznih država, dopisni listići vrijede ako su poslani najkasnije na dan glasovanja i ako stignu najkasnije tri dana poslije. </p><p>Evo kakva su pravila kad su dopisni listići u pitanju. Radi pandemije, većina saveznih država aktivirala je pravilo da se prilikom elektroničke registracije birača (u SAD-u se za svaki izbor morate registrirati kao birač, gdje se provjeravaju svi podaci i identitet) moze zatražiti i 'absentee' listić, koji onda stiže poštom do vas. U nekim saveznim državama nije bilo potrebno navesti razlog, u nekima ipak jest da se odobri takav način glasanja i dobije listić.</p><h2>Mail ballot i 'no exscuse' absentee ballot</h2><p>S druge strane, neke države i kad nije pandemija imaju glasovanje poštom, tamo se takav listić zove "mail ballot" i dostupan je svima. Dakle praktički je isto kao i "no excuse" absentee ballot (listić).</p><p>Gotovo u svakoj saveznoj državi je bio rok za registraciju za glasanje (i odabir načina glasovanja) tjedan dana i više prije 3. 11., kako bi listici stigli poštom na vrijeme. Listiće dostavlja USPS. Usput budi rečeno, to je državna pošta koju je Trump htio financijski dokrajčiti kako se ne bi moglo glasati poštom. Treba im oko 3-5 dana (ili duže) da dođu do centara gdje se broje listići.</p><p>Svaka savezna država je imala jedinstveni rok kad taj listić treba stići, većini je bio 3. 11. ili prije, a kod nekih je bio rok da može doći poslije, ako je datum poštarine 3. 11. To je recimo slučaj u Pennsylvaniji, koja je postala ključ izbora. Osvoji li je Biden, gotovo je. Trump može uzeti i Nevadu, i Arizonu, malo mu je. </p><h2>Važeći ili nevažeći?</h2><p>Nakon 3. 11. onda se može putem interneta (svakako u Arizoni, Georgiji, Nevadi, Sj. Karolini) pratiti stanje vaseg listića nakon što je obrađen i tu se onda moze vidjeti - je li listić važeći i ako nije, zašto (obično se samo navede da je korištena kriva olovka, krivo stavljen potpis itd.).</p><p>Zbog toga se jos neće znati točan rezultat tih država gdje je broj nevažećih listića blizu razlike između dva kandidata.</p><h2>Ups, šaljemo vam nove listiće preko USPS-a</h2><p>Cijelo vrijeme bilo je tu nevjerojatnih, bizarnih problema oko listića. Čak 29.000 birača u Pennsylvaniji dobilo je prošlog mjeseca listiće koji uopće nisu bili namijenjeni njima.</p><p>Kompanija zadužena da im dostavi listiće negdje je pogriješila. Pa su im morali poslati nove listiće, ovaj put posebno označene, i svaki od tih 29.000 morao je biti iznova čekiran.</p><p>Onda se pojavio problem s oko 2500 listića koji nisu mogli biti skenirani. Na sebi su imali nekakve oznake ili mrlje - valjda je tih 2500 glasača ručalo i usput ispunjavalo listiće, što li. Uglavnom, skener ih nije htio očitati. Pa je i tu valjalo izraditi duplikate.</p><p>U svakom slučaju, od Nevade do Pennsylvanije vladalo je potpuno ludilo. Prema očekivanjima, ti su glasovi u velikom postotku išli u korist demokrata pa je Joe Biden u Pennsylvaniji uspio smanjiti zaostatak sa 700.000 glasova na svega par desetaka tisuća kad su počeli pristizati glasovi poštom. Trump ih ne priznaje. </p>