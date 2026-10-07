Američka burza na povijesnom vrhuncu zbog ulaganja u AI!

Američko tržište dionica nastavlja obarati rekorde, a glavni indeksi dosegnuli su nove najviše razine. Pokretačka snaga ovog rasta i dalje je golem interes ulagača za sektor umjetne inteligencije, unatoč globalnoj nesigurnosti i rastu prinosa na državne obveznice.

Tehnološki sektor predvodi rast

Indeks S&P 500 zaključio je trgovanje u utorak s porastom od 0,58 posto, čime je nadmašio prethodni vrhunac iz sredine kolovoza. Tehnološki usmjeren Nasdaq Composite također je ostvario rekordnu vrijednost nakon rasta od 0,45 posto. Gotovo sve najveće tehnološke kompanije zabilježile su rast, pri čemu je Amazon predvodio dobitnike skokom od 1,95 posto. Microsoft i Tesla porasli su za 0,78 posto, odnosno 0,51 posto, dok su Apple, Alphabet i Nvidia ostvarili blage dobitke.

Jedina iznimka među tehnološkim divovima bila je Meta, čije su dionice pale za 0,41 posto. Zanimljivo je da je ista kompanija zabilježila rast od više od 20 posto u proteklih mjesec dana, potaknuta lansiranjem novog AI asistenta pod nazivom Muse. Među ostalim velikim dobitnicima ističu se Marvell Technology sa skokom od 5,81 posto i Cisco koji je ojačao za 4,54 posto. Tržište se uvelike oslanja na tehnologiju i infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, što gura cijeli softverski sektor prema naprijed.

Keith Lerner, glavni strateg za tržišta u tvrtki Truist Advisory Services, smatra da se ovaj rast na burzi mora promatrati isključivo kao snažan zamah tehnologije i umjetne inteligencije.

​- Svaki rastući trend na tržištu ima svoju dominantnu temu, a tehnologija i umjetna inteligencija to svakako ostaju u ovom trenutku - rekao je Lerner.

Tehnologija i komunikacijske usluge bili su jedina dva sektora u indeksu S&P 500 koji su prošlog mjeseca ostvarili rast, dok je preostalih devet zabilježilo pad.

Optimizam ulagača unatoč preprekama

Wall Street zasad uspješno ignorira brojne makroekonomske izazove, od viših prinosa na državne obveznice do rastućeg državnog duga. Tržište je na dobrom putu da četvrtu godinu zaredom ostvari dvoznamenkaste povrate. Indeks S&P 500 do sada je u 2026. godini porastao 14 posto, dok je Nasdaq zabilježio skok od gotovo 19 posto. Iako potrošači pokazuju zabrinutost i pesimizam oko stanja u gospodarstvu, ulagači s velikim portfeljima nastavljaju ubacivati milijarde u dionice povezane s umjetnom inteligencijom.

Lerner napominje kako tržišta neće rasti po ravnoj liniji i ističe da više kamatne stope predstavljaju najveći rizik za trenutačni uzlazni trend. Ipak, povijesni podaci i očekivanja snažnih korporativnih zarada daju razloga za optimizam do kraja godine. Analitičari podsjećaju da je četvrti kvartal u godinama izbora na sredini predsjedničkog mandata od 1950. godine bio pozitivan u čak 84 posto slučajeva, uz prosječan rast od sedam posto.

Očekivanja rasta zarada u softverskom sektoru za ovu su godinu značajno skočila, što dodatno ulijeva povjerenje ulagačima. Mnoge kompanije ulažu golema sredstva u integraciju novih tehnologija, čime žele osigurati konkurentnost, ali i uvjeriti dioničare da umjetna inteligencija donosi konkretne financijske rezultate.

Azijska tržišta i cijene nafte

Dok američko tržište cvjeta, azijske su burze u srijedu zabilježile pad. Ključni indeksi u Japanu, Južnoj Koreji i Hong Kongu oslabili su u jutarnjem trgovanju. Tokijski Nikkei 225 pao je za 0,79 posto, dok je seulski Kospi izgubio 1,36 posto svoje vrijednosti. Ovi podaci pokazuju kako optimizam oko umjetne inteligencije trenutačno ne uspijeva na isti način podići globalna tržišta, koja su pod pritiskom drugih ekonomskih čimbenika.

Istovremeno rastu i cijene energenata, koje su povišene od početka američko-izraelskog rata u Iranu. Cijena barela nafte Brent za isporuke u prosincu porasla je za 0,87 posto na 101,45 dolara.

Trgovci pozorno prate i razvoj sukoba između snaga međunarodno priznate jemenske vlade i hutista, što dodatno pridonosi nervozi na tržištu nafte. Ipak, nestabilnost u opskrbi energentima i viši troškovi zaduživanja za sada nisu uspjeli zaustaviti Wall Street u pohodu na nove povijesne rekorde.