Američka pomorska blokada Irana podigla cijene nafte

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 6,65 dolara višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna, od 101,85 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 6,07 dolara i stajao je 102,64 dolara. Tržišta je na početku tjedna poljuljala američka objava o iranskoj nafti. Predsjednik Donald Trump najavio je u nedjelju pomorsku blokadu Irana, nezadovoljan pozicijom Teherana u pregovorima u Islamabadu.

SAD je priželjkivao trenutno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ali Teheran je ustrajao u obustavi vatre na svim bojišnicama, uključujući i Libanon, i u odmrzavanju imovine.

Izrael je nakon objave američko-iranskog primirja sredinom prošlog tjedna ponovo izveo zračne napade na Libanon u kojima je poginulo više od 300 ljudi.

Trump je nakon odlaska američkih pregovarača na čelu s potpredsjednikom Jamesom Davidom Vanceom iz Islamabada najavio blokadu ulaza u Hormuški tjesnac, dodajući i da će američka ratna mornarica zaustavljati sve brodove koji su iranskim vlastima platili tranzitnu naknadu.

Američka mornarica pojasnila je za Reuters da će uspostaviti blokadu u Omanskom zaljevu i u Arapskom moru, istočno od Hormuškog tjesnaca, i da će zaustavljati sve brodove. Naknadno su pojasnili da će blokrati samo brodove s iranskim pošiljkama.

Washington je tako signalizirao eskalaciju sukoba koji je već desetkovao isporuke iz regije uz Perzijski zaljev.

Teheran je odgovorio da američka blokada predstavlja "piratstvo", upozorivši da, budu li iranske luke ugrožene, neće biti sigurne ni luke u Perzijskom i u Omanskom zaljevu.

Iran je od početka ožujka kupcima otpremio oko 58,75 milijuna barela nafte, prema navodima portala Windward.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u petak bio jeftiniji za dva dolara i stajao je 105,28 dolara.