Američka tvrtka još u potrazi za investitorom za plinovod u BiH

Čelnik američke privatne tvrtke AAFS Infrastructure and Energy koja bi trebala graditi plinovod Južna interkonekcija kroz Bosnu i Hercegovinu kazao je kako još prikupljaju sredstva za izvedbu tog projekta ali je uvjeren da će biti realiziran i ne može jamčiti da će osigurati niže cijene plina za potrošače. Američka tvrtka osnovana 2025. godine registrirana je u Wyomingu te je izmjenama zakona o Južnoj interkonkeciji, što ih je u travnju usvojio parlament Federacije BiH, dobila zajamčenu poziciju koncesionara koji će graditi i upravljati novim plinovodom na teritoriju tog entiteta i koji bi trebao biti poveznicom s plinskom mrežom u Hrvatskoj. BiH bi time dobila pristup terminalu za ukapljeni plin s LNG terminala na Krku čime bi izbjegla sadašnju potpunu ovisnost o plinu iz Rusije. Predsjednik uprave AAFS Infrastructure and Energy je Joseph Flynn a u intervjuu za TV Federacije BiH (FTV) potvrdio je kako je njihov plan okupiti investitore te potom izvođače radova na čemu još rade jer sami nemaju sredstva za taj projekt.

"Ovo je projekt vrijedan oko 1,5 milijardi eura i to nije novac kojega jedna osoba ili jedna tvrtka drži na računu. U ovakve projekte ulaze banke, investicijski fondovi i brojni partneri. To je uobičajena praksa svuda u svijetu", kazao je Flynn.

Na pitanje što će BiH u konačnici dobiti tim projektom odgovorio je kako je to prije svega pitanje nacionalne sigurnosti odnosno mogućnosti opskrbe energentima iz različitih izvora jer će državu učiniti otpornijom na geopolitičke krize i otvoriti put novim investicijama.

Dodao je kako je energetska sigurnost partnera važna i za SAD pa je stoga AAFS imao potporu sadašnje američke administracije pri kandidiranju za izvedbu ovog projekta.

Ipak je potvrdio kako Južna interkonkecija ne jamči nužno i niže cijene plina jer se, kako je istaknuo, nikako ne može predvidjeti što će biti u budućnosti.

„Dodatni pravac opskrbe svakako može dovesti do nižih cijena ali danas nitko ne može sa sigurnošću garantirati kakve će one biti", kazao je Flynn.

Ekspresno uvrštavanje u zakon jedne američke privatne tvrtke u provedbu projekta Južna interkonkecija naišlo je na rezerve u strukturama Europske unije iz kojih su upozorili na netransparentnost cijelog procesa jer nije raspisan nikakav javni natječaj niti je jasno zašto bi ponuda AAFS-a bila najbolja.

Flynn je sada na to odgovorio kako je i EU imala svoju priliku no no ona niti europske tvrtke nisu je iskoristile. Kazao je kako ipak ne isključuje njihovo partnerstvo kada počne izgradnja plinovoda.

Kako bi se to dogodilo Hrvatska i BiH još moraju ratificirati u svojim parlamentima međudržavni ugovor o Južnoj interkonekciji, a iz Naše stranke (NS), koja je dio vladajuće koalicije, pozvali su da se to zaustavi dok se ne utvrdi kakvu točno politiku SAD zagovaraju kada je riječ o budućnosti Ureda visokog predstavnika za BiH (OHR).

Flynn je kazao kako to vidi kao vrstu političkog pritiska i pokušaj opstrukcije projekta što je za njega iznenađenje.