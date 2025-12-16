Obavijesti

News

Komentari 2
UDAR NA NARKO RUTI

Američka vojska napala je tri plovila u istočnom Pacifiku, tvrde da su ubili osam dilera

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Američka vojska napala je tri plovila u istočnom Pacifiku, tvrde da su ubili osam dilera
Foto: U.S. SOUTHERN COMMAND

Sjedinjene Države napale su više od 20 plovila u Tihom oceanu i Karipskom moru u blizini Venezuele kao dio vojne kampanje koju je predsjednik Donald Trump pokrenuo protiv krijumčarenja droge iz regije.

Američko Južno zapovjedništvo priopćilo je u ponedjeljak da je izvelo napade na tri plovila u međunarodnim vodama, ubivši osam muškaraca.

"Obavještajne službe potvrdile su da su plovila prolazila poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da su se bavila krijumčarenjem narkotika", objavila je vojska na X-u.

Sjedinjene Države napale su više od 20 plovila u Tihom oceanu i Karipskom moru u blizini Venezuele kao dio vojne kampanje koju je predsjednik Donald Trump pokrenuo protiv krijumčarenja droge iz regije.

RASTU TENZIJE Nakon američke zapljene broda tankeri prestali uplovljavati u Venezuelu: Prevoze rusku naftu
Nakon američke zapljene broda tankeri prestali uplovljavati u Venezuelu: Prevoze rusku naftu

U tom procesu ubijeno je najmanje 90 osumnjičenih krijumčara droge.

A U.S. military strike on what they said was a suspected drug vessel in international waters, at a location given as the Eastern Pacific
Foto: U.S. SOUTHERN COMMAND

Korištenje vojske za napad na sumnjiva plovila za prijevoz droge predstavlja oštar odmak od načina na koji su se SAD povijesno nosile s njima.

Trumpova administracija nastojala je obraniti zakonitost napada, za koje neki pravni stručnjaci kažu da predstavljaju nezakonita izvansudska ubojstva.

„Naše operacije u regiji Southcom su zakonite prema američkom i međunarodnom pravu, a sve akcije su u skladu sa Zakonom o oružanim sukobima“, rekao je novinarima ranije ovog mjeseca glasnogovornik Pentagona Kingsley Wilson.

Ti se napadi smatraju pretečom američkih kopnenih napada na Venezuelu za koje je Trump rekao da će uskoro započeti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'
VASINO VELEBITSKO GNIJEZDO

EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati. Brkić je za 24sata razbio dugogodišnju šutnju
FOTO Ovo je vila koju je u Parku prirode izgradio bivši moćnik HDZ-a: Vrijedi 900.000 eura
LUKSUZ PODNO VELEBITA

FOTO Ovo je vila koju je u Parku prirode izgradio bivši moćnik HDZ-a: Vrijedi 900.000 eura

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati.
JEZIVO U novčaniku terorista iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva!
NAPAD NA AUSTRALSKOJ PLAŽI

JEZIVO U novčaniku terorista iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva!

Uz vozačku dozvolu napadača, policija je pronašla i člansku iskaznicu lovačkog kluba "Zastava Hunting Association". Predsjednik udruženja Vanja Kužeta potvrdio je da je bio član

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025