Američka vojska napala je tri plovila u istočnom Pacifiku, tvrde da su ubili osam dilera

Američko Južno zapovjedništvo priopćilo je u ponedjeljak da je izvelo napade na tri plovila u međunarodnim vodama, ubivši osam muškaraca.

"Obavještajne službe potvrdile su da su plovila prolazila poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da su se bavila krijumčarenjem narkotika", objavila je vojska na X-u.

Sjedinjene Države napale su više od 20 plovila u Tihom oceanu i Karipskom moru u blizini Venezuele kao dio vojne kampanje koju je predsjednik Donald Trump pokrenuo protiv krijumčarenja droge iz regije.

U tom procesu ubijeno je najmanje 90 osumnjičenih krijumčara droge.

Foto: U.S. SOUTHERN COMMAND

Korištenje vojske za napad na sumnjiva plovila za prijevoz droge predstavlja oštar odmak od načina na koji su se SAD povijesno nosile s njima.

Trumpova administracija nastojala je obraniti zakonitost napada, za koje neki pravni stručnjaci kažu da predstavljaju nezakonita izvansudska ubojstva.

„Naše operacije u regiji Southcom su zakonite prema američkom i međunarodnom pravu, a sve akcije su u skladu sa Zakonom o oružanim sukobima“, rekao je novinarima ranije ovog mjeseca glasnogovornik Pentagona Kingsley Wilson.

Ti se napadi smatraju pretečom američkih kopnenih napada na Venezuelu za koje je Trump rekao da će uskoro započeti.