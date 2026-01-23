Američke službe 'rudare' po Srbiji. Sada je jasno zašto Srbija nije pozvana u Trumpov Odbor?

Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je Svjetski gospodarski forum u Davosu kako bi ponovno otvorio bolno pitanje američkih izbora iz 2020. godine, čime je neočekivano produbio napetosti u odnosima sa Srbijom. Trump je s govornice poručio da će svi koji su sudjelovali u „krađi izbora“ putem Dominion uređaja biti privedeni pravdi te je naglasio kako je istraga pred samim završetkom.

Ova izjava izravno pogađa Srbiju jer tvrtka Dominion Voting Systems, koju Trumpove pristaše optužuju za manipulaciju glasovima, ima svoje europsko sjedište upravo u Beogradu, piše Nova.rs.

Politički analitičar Dušan Janjić smatra kako je Trumpov nastup u Švicarskoj jasna poruka da američke službe istražuju ulogu Srbije u tadašnjim događajima. Prema njegovim riječima, spominje se korištenje IP-adrese iz Srbije za kampanju protiv Trumpa, za što Janjić smatra odgovornima BIA-u i predsjednika Aleksandra Vučića.

Srbija nije pozvana

Iako su Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Bugarska dobile pozivnicu za Trumpov Odbor za mir, Srbija nije. Jamačno se postavlja pitanje je li to posljedica uplitanja u izbore. Trump je strašno osvetoljubiv, pa bi ovo mogao biti jasan signal službenom Beogradu.