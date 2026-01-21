Obavijesti

GRUBA INTERVENCIJA

Novi Sad u šoku: Policija upala na Filozofski fakultet, nasilno prekinuli studentski prosvjed

Piše HINA,
Novi Sad u šoku: Policija upala na Filozofski fakultet, nasilno prekinuli studentski prosvjed
Novi Pazar: Tisuće ljudi dočekalo je uz vatromet bicikliste koji su iz Novog Sada krenuli prije dva dana kako bi se pridruzili studentima DUNP-a | Foto: Jovana Kulasevic/ATAImages/PIXSELL

Studenti i profesorica Kleut izbačeni iz zgrade, najavljene nove akcije dok vlast ne popusti

Više stotina policajaca, žandarmerije i interventne jedinice, u opremi za razbijanje demonstracija izbacilo je u srijedu navečer studente i zaposlene iz zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koji su blokirali objekt te visokoškolske ustanove zbog otpuštanja profesorice Jelene Kleut, objavili su novosadski mediji.

Studenti su priopćili da je policija primijenila grubu silu kako bi ih izbacila iz zgrade, a da je okupljene udarala štitovima i šakama, da ima ozlijeđenih, te da je među nasilno potisnutima i profesorica Kleut.

Prosvjed studenata je počeo u podne nakon objave da je Senat Sveučilišta u Novome Sadu odbio Kleut primiti u zvanje redovne profesorice, pa je zbog isteka ugovora o radu otpuštena.

Bila je profesorica na Odjelu za medijske studije (komunikologija), bila je aktivna u akademskoj zajednici i isticala se potporom studentima i njihovim prosvjedima.

Odluka je izazvala snažne reakcije studenata i dijela kolega profesora koji su blokirali Filozofski fakultet zahtijevajući da joj omogući povratak na posao.

Upravi Fakulteta dali su rok da do 14 sati napusti zgradu, a studenti su počeli da unose madrace, jastuke i sve drugo što im je potrebno za duži boravak u zgradi fakulteta.

Međutim, dekanat je pozvao policiju koja je poslije 16 sati ušla u zgradu fakulteta, a među njima je bila i interventna brigada koja je imala opremu za razbijanje demonstracija, prenijela je agencije Beta.

„Uz primjenu sile, povremena koškanja, udaranja šakom i vrisku studentica, policija je iz zgrade fakulteta izbacila studente i profesore, pa i predstavnike medija“, navela je agencija u svojemu izvješću.

Policija je napravila obruč oko zgrade fakulteta i potisnule demonstrante na ulicu.

Time je kako se dodaje okončan prosvjed, no najavljeno je da će „akcije biti svakog dana dok se Kleut ne vrati na posao“.

Kordoni policije, iako u manjem broju, i dalje su prisutni na prostoru oko zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Zbog grube intervencije policije u više gradova Srbije organizirani su prosvjedi podrške novosadskim studentima i profesorima.

Prvi je ovo ozbiljniji incident nakon prošlogodišnjih studentskih i građanskih prosvjeda na kojima se tražila odgovornost vlasti zbog urušavanja nadstrešnice i stradavanja 16 ljudi kod željezničkog kolodvora u Novom Sadu.

