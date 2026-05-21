KLJUČ JE HRVATSKA

Američki diplomat: BiH može biti energetsko čvorište regije

Piše HINA,
Omišalj: LNG terminal na Krku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Otpravnik poslova američkog veleposlanstva u Bosna i Hercegovina John Ginkel poručio je da BiH ima potencijal postati regionalno energetsko središte zahvaljujući Južnoj plinskoj interkonekciji s Hrvatska

Bosna i Hercegovina (BiH) ima preduvjete postati regionalno energetsko čvorište za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom, izjavio je u četvrtak otpravnik poslova Veleposlanstva SAD-a u BiH John Ginkel. Obraćajući se na konferenciji o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti u Sarajevu, američki diplomat je naglasio kako je položaj BiH važan za povezivanje jugoistočne Europe s novim pravcima opskrbe energijom.  "Zemljopisni položaj BiH čini je idealno pozicioniranom da postane regionalno energetsko središte", rekao je Ginkel.  Projekt Južne plinske interkonekcije predviđa povezivanje hrvatskog i bosanskohercegovačkog plinskog sustava na pravcu Zagvozd – Posušje – Novi Travnik/Travnik, uz odvojak prema Mostaru. Plin bi u BiH dolazio preko hrvatskog transportnog sustava i LNG terminala na Krku, čime bi BiH prvi put dobila alternativni pravac opskrbe, izvan postojećeg ruskog dobavnog koridora putem Turskog toka. 

"Radi se o diverzifikaciji energije i prekidu ovisnosti o dobavljačima koji koriste energiju kao oružje", poručio je Ginkel očito sugerirajući na Rusiju.

Hrvatska i BiH nedavno su u Dubrovniku potpisale međudržavni sporazum o Južnoj interkonekciji. Hrvatski premijer Andrej Plenković pritom je poručio kako je za Hrvatsku ključno da se BiH obveže na kupovinu određenih količina plina i dugoročni zakupi kapaciteta kako bi se opravdala izgradnja hrvatskog dijela plinovoda i dodatno ojačala uloga LNG terminala na Krku kao regionalnog opskrbnog pravca. 

Američka kompanija AAFS Infrastructure and Energy dobila je posao u Federaciji BiH vezan uz izgradnju i upravljanje Južnom plinskom interkonekcijom. 

