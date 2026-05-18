Plenković u Bruxellesu: 'Važna je jednakopravnost Hrvata u BiH i legitimna zastupljenost'

Piše HINA,
Zagreb: Zajedni?ka sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Premijer je na sastanku s veleposlanicima EU-a u Hrvatskoj istaknuo važnost poštivanja prava triju konstitutivnih naroda u BiH uoči izbora, te se osvrnuo i na globalne izazove i energetsku sigurnost

Hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanku s veleposlanicima država članica Europske unije u Hrvatskoj naglasio je važnost poštivanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, priopćila je vlada u ponedjeljak. Plenković je sudjelovao na radnom susretu s veleposlanicima organiziranom u povodu predsjedanja Cipra Vijećem EU-a, gdje se "posebno osvrnuo" na prilike u BiH uoči ovogodišnjih općih izbora u susjednoj zemlji. Premijer je veleposlanicima naglasio "važnost poštivanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u Predsjedništvu i drugim institucijama BiH", ističe se u priopćenju vlade.

Hrvati, kojih je tri puta manje nego Bošnjaka u Federaciji BiH, ističu da ih brojniji Bošnjaci preglasavaju, što se zbilo već četiri puta na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u koje je većinski bošnjačkim glasovima izabran Željko Komšić. 

Za hrvatskog člana Predsjedništva će se na izborima 4. listopada birati između troje kandidata: Slavena Kovačevića iz Komšićeve stranke Demokratska fronta, Darijane Filipović iz Hrvatske demokratske zajednice BiH te Zdenka Lučića koji predstavlja pet oporbenih stranaka s hrvatskim predznakom.

Također, Plenković se s veleposlanicima dotakao aktualnih tema na europskoj i globalnoj razini poput jačanja konkurentnosti europskog gospodarstva, energetske sigurnosti te ublažavanja posljedica krize uzrokovane ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku kao i stanja na jugoistoku Europe, prema priopćenju.

Plenković se osvrnuo i na samit i poslovni forum Inicijative triju mora u Dubrovniku, kazavši da su oni "potvrdili stratešku važnost jačanja povezanosti u smjeru sjever-jug te interes europskih i globalnih partnera za daljnji razvoj prometne, energetske i digitalne infrastrukture u regiji".

Najavio je i sastanak na vrhu skupine MED9, "koji će u listopadu ove godine u Splitu okupiti mediteranske članice Europske unije radi daljnjeg jačanja suradnje i koordinacije o ključnim europskim pitanjima, s posebnim naglaskom na izazove i prioritete južnog europskog susjedstva".

