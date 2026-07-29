Trump o sporazumu između SAD-a, Kanade i Meksika: 'Ne trebamo ih, oni trebaju nas'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da ga ne zanima obnavljanje sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma, dok je Kanada objavila da će ovog tjedna poslati visoke dužnosnike zadužene za trgovinu na nove razgovore u Washington, u jeku uvođenja novih carina i pojačanih trgovinskih napetosti.

Trump, koji je od 1. srpnja odlučio ne produljiti važenje Sporazuma između SAD-a, Meksika i Kanade (USMCA), rekao je u emisiji "Fox and Friends" televizije Fox News da je šest godina star trgovinski sporazum važniji sjevernoameričkim susjedima nego Sjedinjenim Državama.

Upitan namjerava li ažurirati USMCA, Trump je u telefonskom razgovoru u programu rekao: "Nije me briga. Zapravo to niti ne želim. Radije bih bio neovisan. Stvar je u tome da Meksiko i Kanada trebaju nas. Mi ne trebamo njih. Sporazum je važan njima. Nama nije važan".

Trumpova odluka da tijekom revizije ne obnovi USMCA pokrenula je desetogodišnji proces postupnog gašenja Sporazuma, osim ako se tri zemlje prije toga ne dogovore o njegovim izmjenama.

Trumpov glavni trgovinski pregovarač Jamieson Greer prošlog je tjedna održao treći krug razgovora s Meksikom s ciljem izmjene Sporazuma, ali su pregovori pokazali duboka neslaganja oko pooštravanja pravila o regionalnom udjelu sastavnih dijelova u automobilima. Trump je u međuvremenu narušio režim bescarinske trgovine, predviđen Sporazumom, uvođenjem carine od 25 posto na automobile i kamione proizvedene u Meksiku i Kanadi te carine od 50 posto na njihov čelik i aluminij, pozivajući se na nacionalnu sigurnost.

Te su carine dovele Meksiko i Kanadu u nepovoljniji trgovinski položaj u odnosu na Južnu Koreju, Japan i EU, ali Trumpove izjave upućuju na to da smatra kako njegova strategija uspijeva vratiti proizvodnju u SAD. Kao primjer naveo je nedavnu odluku Toyote da uloži 3,6 milijardi dolara u proširenje proizvodnje kamioneta u Teksasu, gdje će se proizvoditi model koji se trenutačno sklapa u Meksiku.

"Imamo najjaču automobilsku industriju. Trenutačno gradimo više tvornica automobila nego u bilo kojem razdoblju naše povijesti, rekao je Trump dodajući da proizvođači automobila "ne plaćaju carine ako svoje proizvode rade ovdje".

Kanada traži nove razgovore

Kanada je dosad bila izostavljena iz službenih pregovora o Sporazumu, ali je nastavila razgovore na visokoj razini s Greerom. Kanadski ministar zadužen za trgovinu Dominic LeBlanc ovoga će tjedna otputovati u Washington na sastanke, rekao je njegov glasnogovornik i bit će to prvi susret otkako je Trumpova administracija najavila dodatne carine od 50 posto na kanadske hokejaške palice, pivo, mliječne i druge proizvode.

Glasnogovornik ureda američkog trgovinskog predstavnika nije odmah odgovorio na upit o planovima za ovotjedne razgovore. Priopćio je da su carine, koje obuhvaćaju oko 20 milijardi dolara vrijednog uvoza iz Kanade, odgovor na kanadske protumjere uvedene nakon Trumpovih carina na automobile i metal.

Nakon objave novih carina, uvedenih na temelju dosad nikad korištenog članka 338. Zakona o carinama iz 1930. godine, kanadski premijer Mark Carney rekao je da su se on i Trump dogovorili da će intenzivirati trgovinske pregovore.