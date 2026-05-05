Američki trgovinski deficit porastao preko 60 mlrd. dolara

Piše HINA,
Foto: Kevin Lamarque

Američki deficit u razmjeni sa svijetom u ožujku je uvećan na nešto više od 60 milijardi dolara, uz snažniji rast uvoza od rasta izvoza, pokazali su u utorak podaci američkog ministarstva trgovine

Deficit u razmjeni roba i usluga sa svijetom u ožujku je dosegnuo 60,3 milijarde dolara i bio je za 4,4 posto veći nego u mjesecu ranije, objavilo je ministarstvo. Povećanje deficita u ožujku odražava povećanje deficita u robnoj razmjeni za 4,1 milijardu dolara na 88,7 milijardi dolara te povećanje viška u razmjeni usluga za 1,6 milijardi dolara na 28,4 milijarde dolara, navodi se u izvješću ministarstva.

Uvoz roba i usluga u ožujku je uvećan za 2,3 posto, na 381,2 milijarde dolara. Robni uvoz pritom je uvećan za 3,6 posto, na 302,2 milijarde dolara, potaknut naglim porastom uvoza kapitalnih proizvoda na rekordnih 120,7 milijardi dolara.

Istodobno, izvoz je porastao za 2,0 posto, na rekordnih 320,9 milijardi dolara, pokazuju podaci ministarstva. Izvoz robe pritom je porastao za 3,1 posto, na rekordno visokih 213,5 milijardi dolara, poduprt većim pošiljkama nafte.

Američko-izraelski rat s Iranom, koji je poremetio pošiljke nafte i znatno podigao cijene sirove nafte, vjerojatno će dodatno potaknuti izvoz nafte u mjesecima koji slijede. SAD je neto izvoznik nafte, podsjeća Reuters.

Ekonomisti koje je anketirao Reuters predviđali su da će američki trgovinski deficit u ožujku porasti na 60,9 milijardi dolara.

Trgovina je u prvom tromjesečju smanjila stopu rasta američkog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 1,30 postotnih bodova.

Najveće svjetsko gospodarstvo u prvom je kvartalu, prema anualiziranoj stopi, poraslo za dva posto, pokazale su prošlotjedne preliminarne procjene ministarstva trgovine. Na kvartalnoj razini rast je iznosio 0,5 posto.

Anualizirana stopa rasta pokazuje koliko bi BDP porastao unatrag godinu dana da je u svakom tromjesečju rastao istim tempom na tromjesečnoj razini kao i u zadnja tri mjeseca.

