Obavijesti

News

Komentari 0
SUZBIJANJE KRIMINALA

Američku grdosiju Gerald Ford premjestili u Latinsku Ameriku: 'Suzbit ćemo trgovinu droge!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Američku grdosiju Gerald Ford premjestili u Latinsku Ameriku: 'Suzbit ćemo trgovinu droge!'
Foto: Reuters/Screenshot

Američki predsjednik Donald Trump naredio je u listopadu raspoređivanje Forda u regiju, čime se pridružio floti osam ratnih brodova, nuklearnoj podmornici i zrakoplovima F-35 koji se već nalaze na Karibima

Američki nosač zrakoplova Gerald Ford premješten je u regiju Latinske Amerike, rekli su američki dužnosnici u utorak, čime je dramatično eskaliralo gomilanje vojnih snaga uslijed napetosti s Venezuelom.

Američki predsjednik Donald Trump naredio je u listopadu raspoređivanje Forda u regiju, čime se pridružio floti osam ratnih brodova, nuklearnoj podmornici i zrakoplovima F-35 koji se već nalaze na Karibima.

BIO JE I 2023. FOTO Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. opet stiže u Split
FOTO Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. opet stiže u Split

Ford, pušten u službu 2017., najnoviji je američki nosač zrakoplova i najveći na svijetu, s više od 5000 mornara.

Pentagon je potvrdio dolazak i priopćio da će Ford pomoći u "suzbijanju trgovine narkoticima te degradaciji i demontiranju transnacionalnih kriminalnih organizacija".

USS Gerald R. Ford FOTO Prve fotografije najvećeg ratnog broda ikad sagrađenog kako upravo uplovljava u Split!
FOTO Prve fotografije najvećeg ratnog broda ikad sagrađenog kako upravo uplovljava u Split!

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro tvrdi da je gomilanje američkih snaga osmišljeno kako bi ga se svrgnulo s vlasti.

Američka vojska do sada je izvela najmanje 19 napada na brodove koji su navodno prevozili drogu na Karibima i uz pacifičke obale Latinske Amerike, ubivši najmanje 76 osoba.

Posljednjih tjedana porasle su napetosti i između Sjedinjenih Država i Kolumbije, susjeda Venezuele. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žalac došla u Remetinec pa će na iskupljenje u Požegu! Evo što je na meniju i koje su aktivnosti
SKORO 3 GODINE ZATVORA

Žalac došla u Remetinec pa će na iskupljenje u Požegu! Evo što je na meniju i koje su aktivnosti

Gabrijela Žalac počinje svoj zatvorski 'mandat' od dvije godine i sedam mjeseci. Samo dva mjeseca dulje bila je ministrica
VIDEO Divljak autom driftao po nogometnom terenu u Kninu i uništio ga! Šteta je 18.000 €
NEVJEROJATNO

VIDEO Divljak autom driftao po nogometnom terenu u Kninu i uništio ga! Šteta je 18.000 €

Vandal je ostavio znatnu štetu jer je uništio teren koji se pripremao za sijanje nove trave te oštetio prskalice za navodnjavanje. Čeka ga prijava za oštećenje tuđe stvari
Dvije godine od Banožićeve nesreće: Sagradio je kuću i otvorio firmu, plaća mu 2000 €
ČEKA PRESUDU

Dvije godine od Banožićeve nesreće: Sagradio je kuću i otvorio firmu, plaća mu 2000 €

Bivši ministar ministar skrivio je nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025