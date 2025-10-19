Amerika 'gori', on se zabavlja: Trump vrlo slikovito obavio veliku nuždu po prosvjedima

Dok su milijuni Amerikanaca izlazili na ulice prosvjedujući protiv njegove vladavine, Donald Trump je dan proveo igrajući golf – a zatim na svojoj mreži Truth Social objavio video koji je izazvao šok i podsmijeh.

Na snimci, koju je objavio na osobnom i službenom računu, Trump nosi zlatnu krunu i leti u borbenom zrakoplovu s natpisom “KRALJ TRUMP”. U sceni nalik akcijskom filmu, preletava iznad gomile prosvjednika na mjestu koje podsjeća na Times Square i iz aviona ispušta smeđu tekućinu po njima – uz glazbenu podlogu “Danger Zone” Kennyja Logginsa, poznatu iz filma Top Gun.

Video je, prema svemu sudeći, napravljen pomoću umjetne inteligencije, a Trumpovi pristaše ga dijele uz komentare da “pokazuje tko je pravi vođa”, dok ga kritičari nazivaju bolesnom propagandom i “simbolom despotskih fantazija”.