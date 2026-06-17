Obavijesti

News

Komentari 0
DO SRPNJA

Janaf dobio američku licencu za nastavak transporta nafte NIS-u

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Janaf dobio američku licencu za nastavak transporta nafte NIS-u
Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

OFAC je produžio licencu hrvatskoj kompaniji do 1. srpnja 2026. godine, čime je osiguran nastavak opskrbe Srbije naftom u skladu s međunarodnim sankcijama.

Janaf je osigurao produženje licence Ureda za nadzor inozemne imovine američkog ministarstva financija (OFAC) za transport nafte srpskom NIS-u, s važenjem do 1. srpnja 2026. godine, izvijestio je Janaf u srijedu. Prema ranijim izvještajima, srpska naftna tvrtka jučer je dobila produljenje licence OFAC-a za nastavak rada, a za potpunu nesmetanu opskrbu Srbije naftnim derivatima bilo je potrebno da odgovarajuću licencu dobije i Janaf. Janaf je priopćio da je u suradnji s vladom i posredstvom svojih američkih odvjetnika, osigurao produženje licence OFAC-a, čime se nastavlja kontinuitet poslovanja u skladu s međunarodnim regulatornim okvirom i važećim mjerama.

DO 1. SRPNJA SAD produžio licencu NIS-u!
SAD produžio licencu NIS-u!

Srbijanska vlada potpisala je jučer dioničarski ugovor s mađarskim MOL-om o budućem upravljanju NIS-om koji će, pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazpromnjefta u NIS-u i da to odobri OFAC, omogućiti mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik NIS-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Četvero je poginulih!
TRAGEDIJA KRAJ SPLITA

DOZNAJEMO Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Četvero je poginulih!

Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku, rekli su iz policije...
Afera lažnih lubenica iz Neretve u Osijeku: 'Berba je tek za 15 dana, ove su stigle iz Albanije!'
SKANDALOZNI LUBENICOMAT

Afera lažnih lubenica iz Neretve u Osijeku: 'Berba je tek za 15 dana, ove su stigle iz Albanije!'

Cijene lubenica na samoposlužnom aparatu u Osijeku bile su prvo 20, a onda 10 eura. Na svakoj je polici istaknuto da je riječ o lubenicama iz Metkovića, uz navedene podatke o proizvođaču...
Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'
RIJEČANIN BEZ POMOĆI

Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'

Ivan Milatić (55) stopostotni je invalid. Zatvoren je u stanu po cijele dane jer mu je osobni asistent na odmoru. Zamjenu ne može dobiti. Upozorava na puno širi problem sustava...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026