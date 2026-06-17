Janaf dobio američku licencu za nastavak transporta nafte NIS-u

Janaf je osigurao produženje licence Ureda za nadzor inozemne imovine američkog ministarstva financija (OFAC) za transport nafte srpskom NIS-u, s važenjem do 1. srpnja 2026. godine, izvijestio je Janaf u srijedu. Prema ranijim izvještajima, srpska naftna tvrtka jučer je dobila produljenje licence OFAC-a za nastavak rada, a za potpunu nesmetanu opskrbu Srbije naftnim derivatima bilo je potrebno da odgovarajuću licencu dobije i Janaf. Janaf je priopćio da je u suradnji s vladom i posredstvom svojih američkih odvjetnika, osigurao produženje licence OFAC-a, čime se nastavlja kontinuitet poslovanja u skladu s međunarodnim regulatornim okvirom i važećim mjerama.

Srbijanska vlada potpisala je jučer dioničarski ugovor s mađarskim MOL-om o budućem upravljanju NIS-om koji će, pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazpromnjefta u NIS-u i da to odobri OFAC, omogućiti mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik NIS-a.