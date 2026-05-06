Amerikanca optužili za ubojstvo trudne supruge: Prerezao je nanogicu i pobjegao u Italiju!

Muškarac iz Houstona optužen za teško ubojstvo svoje trudne supruge prije gotovo dvije godine, prerezao je elektroničku nanogicu za nadzor i pobjegao iz Sjedinjenih Američkih Država. Lee Mongerson Gilley (39) uhićen je u Italiji nakon što je preko Kanade stigao u Milano, gdje je zatražio azil, tvrdeći da je žrtva nepravednog progona, piše Fox News.

Njegovo suđenje za ubojstvo Christe Bauer Gilley (38), koja je u trenutku smrti bila devet tjedana trudna, trebalo je početi za nekoliko tjedana.

Christa Bauer Gilley pronađena je bez svijesti u obiteljskom domu u Houstonu u listopadu 2024. godine. Njezin suprug Lee pozvao je hitnu pomoć, tvrdeći da se predozirala te da joj pokušava pružiti prvu pomoć. Međutim, ta priča brzo se počela urušavati. Medicinsko osoblje u bolnici primijetilo je vidljive ozljede i modrice na njezinom licu i vratu, što nije odgovaralo tvrdnjama o predoziranju.

Kasnija obdukcija potvrdila je sumnje. Kao uzrok smrti naveden je pritisak na vrat, što je u skladu s davljenjem. Tužitelji tvrde da je Gilley ubio suprugu u njihovom domu, u kojem se u tom trenutku nalazilo i njihovo dvoje male djece. Unatoč teškim optužbama, pušten je da se brani sa slobode uz jamčevinu od milijun dolara i obvezu nošenja nanogice.

Bijeg je počeo u petak, 1. svibnja, kada su nadležne službe zaprimile upozorenje o oštećenju Gilleyeve nanogice. Svi pokušaji da ga kontaktiraju bili su neuspješni. Uskoro je izdan nalog za njegovo uhićenje, a potraga se proširila izvan američkih granica.

Prema informacijama tužiteljstva, Gilley je koristio lažne putne dokumente kako bi preko Toronta u Kanadi stigao do Milana. Talijanski službenici na aerodromu postali su sumnjičavi zbog njegove dokumentacije i namjeravali su ga vratiti u Kanadu. Tada se Gilley sam identificirao, priznao da ga u Teksasu traže zbog teškog ubojstva i odmah zatražio politički azil.

Njegov odvjetnik, Dick DeGuerin, potvrdio je da je njegov klijent pobjegao, no tvrdi da to nije dokaz krivnje.

​- Zabrinut sam da će tužiteljstvo pokušati reći da je to dokaz svijesti o krivnji jer bježi, ali mislim da je on samo uplašen - rekao je DeGuerin.

Gilleyev zahtjev za azil i činjenica da mu u Teksasu prijeti smrtna kazna značajno kompliciraju njegovo izručenje. Italija, naime, ne izručuje osobe kojima prijeti najteža kazna, osim ako američke vlasti ne pruže diplomatska jamstva da ona neće biti izvršena.

U međuvremenu, sudac u Teksasu izrazio je frustraciju zbog propusta u sustavu nadzora. Kritizirao je službu zaduženu za praćenje jer ga o oštećenju nanogice u slučaju teškog ubojstva nisu obavijestili odmah, već tek sljedećeg radnog dana. Tužitelji su najavili da će Gilleyev bijeg iskoristiti na suđenju kao dokaz njegove krivnje.

