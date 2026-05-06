IMA LAŽNE DOKUMENTE

Amerikanca optužili za ubojstvo trudne supruge: Prerezao je nanogicu i pobjegao u Italiju!

Piše 24sata,
Foto: Facebook

Njegovo suđenje za ubojstvo Christe Bauer Gilley, koja je u trenutku smrti bila devet tjedana trudna, trebalo je početi za nekoliko tjedana...

Muškarac iz Houstona optužen za teško ubojstvo svoje trudne supruge prije gotovo dvije godine, prerezao je elektroničku nanogicu za nadzor i pobjegao iz Sjedinjenih Američkih Država. Lee Mongerson Gilley (39) uhićen je u Italiji nakon što je preko Kanade stigao u Milano, gdje je zatražio azil, tvrdeći da je žrtva nepravednog progona, piše Fox News. 

Njegovo suđenje za ubojstvo Christe Bauer Gilley (38), koja je u trenutku smrti bila devet tjedana trudna, trebalo je početi za nekoliko tjedana.

Christa Bauer Gilley pronađena je bez svijesti u obiteljskom domu u Houstonu u listopadu 2024. godine. Njezin suprug Lee pozvao je hitnu pomoć, tvrdeći da se predozirala te da joj pokušava pružiti prvu pomoć. Međutim, ta priča brzo se počela urušavati. Medicinsko osoblje u bolnici primijetilo je vidljive ozljede i modrice na njezinom licu i vratu, što nije odgovaralo tvrdnjama o predoziranju.

Kasnija obdukcija potvrdila je sumnje. Kao uzrok smrti naveden je pritisak na vrat, što je u skladu s davljenjem. Tužitelji tvrde da je Gilley ubio suprugu u njihovom domu, u kojem se u tom trenutku nalazilo i njihovo dvoje male djece. Unatoč teškim optužbama, pušten je da se brani sa slobode uz jamčevinu od milijun dolara i obvezu nošenja nanogice.

Bijeg je počeo u petak, 1. svibnja, kada su nadležne službe zaprimile upozorenje o oštećenju Gilleyeve nanogice. Svi pokušaji da ga kontaktiraju bili su neuspješni. Uskoro je izdan nalog za njegovo uhićenje, a potraga se proširila izvan američkih granica.

Prema informacijama tužiteljstva, Gilley je koristio lažne putne dokumente kako bi preko Toronta u Kanadi stigao do Milana. Talijanski službenici na aerodromu postali su sumnjičavi zbog njegove dokumentacije i namjeravali su ga vratiti u Kanadu. Tada se Gilley sam identificirao, priznao da ga u Teksasu traže zbog teškog ubojstva i odmah zatražio politički azil.

Njegov odvjetnik, Dick DeGuerin, potvrdio je da je njegov klijent pobjegao, no tvrdi da to nije dokaz krivnje.

​- Zabrinut sam da će tužiteljstvo pokušati reći da je to dokaz svijesti o krivnji jer bježi, ali mislim da je on samo uplašen - rekao je DeGuerin.

Gilleyev zahtjev za azil i činjenica da mu u Teksasu prijeti smrtna kazna značajno kompliciraju njegovo izručenje. Italija, naime, ne izručuje osobe kojima prijeti najteža kazna, osim ako američke vlasti ne pruže diplomatska jamstva da ona neće biti izvršena.

U međuvremenu, sudac u Teksasu izrazio je frustraciju zbog propusta u sustavu nadzora. Kritizirao je službu zaduženu za praćenje jer ga o oštećenju nanogice u slučaju teškog ubojstva nisu obavijestili odmah, već tek sljedećeg radnog dana. Tužitelji su najavili da će Gilleyev bijeg iskoristiti na suđenju kao dokaz njegove krivnje.

*uz korištenje AI-ja

