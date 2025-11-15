Obavijesti

MONTIRANI GOVOR

Trump planira tužiti BBC, tražit će najmanje milijardu dolara

Trump planira tužiti BBC, tražit će najmanje milijardu dolara
Foto: Kevin Lamarque

U petak je BBC dao izjavu da je montaža govora od 6. siječnja 2021. nenamjerno dala "pogrešan dojam da je predsjednik Trump izravno pozvao na nasilno djelovanje".

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će sljedeći tjedan poduzeti pravne mjere protiv BBC-a zbog načina na koji je u emisiji Panorama montiran njegov govor, nakon što se britanska televizija ispričala, ali odbila isplatiti mu odštetu.

U razgovoru s novinarima u Air Force Oneu u petak navečer, Trump je izjavio: "Tužit ćemo ih za između milijardu i 5 milijardi dolara, vjerojatno nekad sljedeći tjedan."

BBC se ispričao, ali i dodao da neće isplatiti financijsku odštetu.

"Iako BBC iskreno žali zbog načina na koji je videoisječak montiran, iskazujemo snažno neslaganje da postoji osnova tužbe za klevetu."

Trump je rekao da će o tome razgovarati s britanskim premijerom Keirom Starmerom tijekom vikenda.

Ranije ovog tjedna Trumpovi odvjetnici zaprijetili su da će tužiti BBC za milijardu dolara odštete ako korporacija ne objavi demanti, ne ispriča se i ne isplati mu odštetu.

Trumpovi odvjetnici dali su BBC-ju rok za odgovor do 22 sata po britanskom vremenu u petak 14. studenog, što je BBC i ispoštovao.

Zbog spora su u nedjelju ostavke podnijeli ravnatelj BBC-a Tim Davie i glavna urednica informativnog programa Deborah Turness.

Ranije pretrage javnih baza podataka sudskih zapisa pokazale su da do sada nije podnesena nikakva pravna radnja.

Savezni i državni sudovi Floride, gdje će se vjerojatno voditi slučaj, za vikend su zatvoreni.

Na temelju pretrage saveznog američkog sudskog repozitorija, nema podnesenih tužbi Trumpove vlade protiv BBC-ja.

