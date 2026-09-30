Amerikanci produžili licencu NIS-u: Rafinerija nastavlja rad

Ured za kontrolu inozemne imovine američkog ministarstva financija (OFAC) produžio je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 30. listopada, javio je u srijedu RTS. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad Rafinerije nafte u Pančevu koju naftom dominantno opskrbljuje Jadranski naftovod (Janaf).

Srbijanska ministrica rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je to dobra vijest za Srbiju.

"Dobili smo još jedno produženje operativne licence američkog OFAC-a za rad Naftne industrije Srbije, što je dobra vijest za Srbiju, posebice imajući u vidu početak zimske sezone", kazala je.

Po njezinim riječima, situacija je i dalje je veoma izazovna, kako zbog geopolitičkih okolnosti i rasta cijena energenata, tako i zbog otežanih logističkih uvjeta, niskog vodostaja Dunava i problema s uvozom naftnih derivata.

"Zbog toga smo reagirali puštanjem 5000 tona dizela iz državnih rezervi na tržište, uz smanjenje trošarina koje primjenjujemo već mjesecima", rekla je Đedović Handanović, a priopćilo je ministarstvo.