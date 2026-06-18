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POTVRDIO MINISTAR

Amerikanci razmatraju trajnu vojnu bazu u Poljskoj

Piše HINA,
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Amerikanci razmatraju trajnu vojnu bazu u Poljskoj
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Sjedinjene Države su pozitivno odgovorile na prijedlog Poljske da uspostave trajnu američku vojnu bazu u Poljskoj, rekao je poljski ministar

Američko ministarstvo obrane je otvoreno spram ponude Poljske da Washington u istočnoeuropskoj zemlji otvori trajnu vojnu bazu, kazao je poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz u četvrtak nakon sastanka s američkim kolegom Peteom Hegsethom u Bruxellesu. Poljska zagovara veću prisutnost saveznika na istočnom krilu NATO-a od početka ruske invazije na susjednu Ukrajinu 2022.

"Imao sam danas priliku razgovarati s ministrom rata, raspravili smo kolektivnu obranu i suradnju", rekao je Kosiniak-Kamysz novinarima u Bruxellesu.

"Sjedinjene Države su pozitivno odgovorile na prijedlog Poljske da uspostave trajnu američku vojnu bazu u Poljskoj", rekao je poljski ministar. 

Još uvijek nije donesena nikakva odluka, dodao je.

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Hegseth je u četvrtak najavio reviziju razmještaja američkih snaga u Europi i zaprijetio obustavom izvršenja nekih američkih obaveza prema NATO-u ako saveznici "koji se šlepaju" ne ispune svoje obaveze u pogledu obrambene potrošnje.

Hegseth je, obraćajući se ministrima obrane u sjedištu NATO-a u Bruxellesu, rekao da će američka revizija trajati do šest mjeseci, a uključivat ​​će konzultacije s američkim Kongresom, koji je usvojio zakon o minimalnom broju američkih snaga u Europi.

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