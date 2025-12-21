Obavijesti

TRUMP NE POPUŠTA

VIDEO Amerikanci zaplijenili još jedan tanker kod Venezuele: Zna se čiji je, objavili i snimku

Piše Paula Bosančić,
VIDEO Amerikanci zaplijenili još jedan tanker kod Venezuele: Zna se čiji je, objavili i snimku
Foto: Reuters

Ovo je druga takva akcija u manje od dva tjedna i predstavlja značajnu eskalaciju pritiska administracije predsjednika Donalda Trumpa na vlasti u Caracasu

Pripadnici američkih snaga ukrcali su se i zaplijenili još jedan tanker u međunarodnim vodama u blizini obale Venezuele, potvrdili su američki dužnosnici u subotu. Ovo je druga takva akcija u manje od dva tjedna i predstavlja značajnu eskalaciju pritiska administracije predsjednika Donalda Trumpa na vlasti u Caracasu, samo nekoliko dana nakon što je Trump najavio "potpunu blokadu" svih sankcioniranih tankera koji ulaze ili izlaze iz Venezuele.

Ministrica domovinske sigurnosti SAD-a, Kristi Noem, potvrdila je presretanje broda u objavi na društvenoj mreži X, navodeći kako je američka Obalna straža, uz potporu Pentagona, provela operaciju u ranim jutarnjim satima. Uz objavu je priložila i gotovo osam minuta dugu video snimku iz zraka koja prikazuje helikopter kako lebdi iznad palube velikog tankera na otvorenom moru, na čijoj se boku vidi ime "Centuries".

- Sjedinjene Države nastavit će progoniti nezakonit promet sankcionirane nafte koja se koristi za financiranje narko-terorizma u regiji. Pronaći ćemo vas i zaustavit ćemo vas - napisala je Noem. 

Caracas uzvraća: "Čin međunarodnog piratstva"

Vlada Venezuele odmah je osudila potez Washingtona, nazvavši ga "teškim činom međunarodnog piratstva" te "krađom i otmicom". Potpredsjednica Delcy Rodriguez izjavila je kako Venezuela "osuđuje i odbacuje krađu i otmicu novog privatnog plovila koje prevozi naftu, kao i prisilni nestanak njegove posade, što su počinili vojni pripadnici Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnim vodama".

ŽALIT ĆE SE UN-U Venezueli zaplijenili još jedan brod s naftom: 'Krađa i otmica'
Venezueli zaplijenili još jedan brod s naftom: 'Krađa i otmica'

​- Ovi postupci neće proći nekažnjeno - obećala je Rodriguez, dodajući da će Venezuela poduzeti "sve odgovarajuće mjere, uključujući podnošenje žalbe Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, drugim multilateralnim organizacijama i vladama svijeta".

Iranski ministar vanjskih poslova također je u telefonskom razgovoru sa svojim venezuelanskim kolegom ponudio suradnju Teherana u suprotstavljanju onome što su nazvali "aktima piratstva" i "međunarodnog terorizma" američke vlade.

Eskalacija koja nadilazi sankcije

Prema britanskoj tvrtki za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard, zaplijenjeno plovilo je tanker "Centuries" koji plovi pod panamskom zastavom, a presretnut je istočno od Barbadosa. Ono što ovu zapljenu čini posebno značajnom jest činjenica da se "Centuries", prema dostupnim informacijama, ne nalazi na američkom popisu sankcioniranih plovila.

Jeremy Paner, partner u odvjetničkoj tvrtki Hughes Hubbard iz Washingtona i bivši istražitelj Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), izjavio je za Reuters da ovaj potez predstavlja daljnje zaoštravanje.

- Zapljena plovila koje nije pod sankcijama SAD-a označava daljnje povećanje Trumpovog pritiska na Venezuelu. To se također kosi s Trumpovom izjavom da će SAD nametnuti blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera - pojasnio je Paner.

NA RUBU RATA Amerikanci zaplijenili još jedan naftni tanker kod Venezuele: Trump naredio potpunu blokadu
Amerikanci zaplijenili još jedan naftni tanker kod Venezuele: Trump naredio potpunu blokadu

Prema internim dokumentima venezuelanske državne naftne kompanije PDVSA, "Centuries" je prevozio oko 1.8 milijuna barela sirove nafte Merey namijenjene Kini. Brod je navodno isplovio iz Venezuele pod lažnim imenom "Crag" i dio je takozvane "flote u sjeni", tankera koji prikrivaju svoju lokaciju kako bi transportirali naftu iz zemalja pod američkim sankcijama.

SAD je u regiju prebacio tisuća vojnika i udarne skupine nosača zrakoplova u Karipsko more. Administracija je također izvela više od dvadeset vojnih udara na plovila za koja tvrdi da su krijumčarila drogu, u kojima je ubijeno najmanje stotinu ljudi. Analitičari smatraju da je cilj ove kampanje pritisak na svrgavanje predsjednika Nicolása Madura, što je Maduro i sam više puta ustvrdio, optužujući SAD da želi preuzeti kontrolu nad najvećim svjetskim zalihama nafte.

