OGLASILA SE I BOLNICA

Amerikanka (32) preminula u KBC-u Split. Obitelj tvrdi da iz bolnice ne dobivaju odgovore

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Američka državljanka  Keaundra Michelle Derico (32) preminula je 5. svibnja u splitskoj bolnici. Službeni uzrok smrti glasi: nespecificirana sepsa. U medicinskom izvješću navodi se i sumnja na meningitis. Njezina obitelj u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju tvrdi kako i dalje ne znaju što se točno dogodilo, tvrde kako iz bolnice ne dobivaju odgovore, da s njima nitko ne želi razgovarati, da su morali slušati zahtjeve za plaćanje prije preuzimanja tijela.

Samo dva dana prije smrti obitelj je dobila njezine fotografije na kojima je nasmijana, opuštena, bezbrižna... Amerikanka je u Hrvatskoj živjela zadnjih godinu dana. 

- Obitelj u Americi pokušava doznati kako je zdrava 32-godišnjakinja umrla praktički preko noći, a tvrde da nailaze samo na zid šutnje - piše Slobodna.

Prema informacijama koju je njezina obitelj dobila od njezina dečka Ivana, u ponedjeljak 4. svibnja, u jutarnjim satima, požalila se na temperaturu koja je rasla do skoro 39 stupnjeva. Zatim se pojavio osip bolan na dodir. Do poslijepodneva je završila u KBC-u, na intenzivnu njegu primljena je u 21:30. Četiri sata kasnije bila je mrtva...

– Razgovarala sam s njom nekoliko dana prije smrti. Smijala se, šalila i prisjećala našeg djetinjstva. Zvučala je potpuno normalno – kaže njezina sestra za Slobodnu i dodaje kako Keaundra nije imala ozbiljnih zdravstvenih problema. Tvrdi kako ne mogu dobiti njezinu liječničku dokumentaciju, da sve ide preko američke ambasade...

- KBC Split izrazio je sućut obitelji i prijateljima preminule pacijentice te poručio da zbog zaštite privatnosti i liječničke tajne ne može iznositi detalje njezina liječenja. Navode kako je pacijentica u bolnicu primljena u vrlo teškom stanju, s bolešću koja nosi visok rizik smrtnosti, zbog čega je odmah prebačena na intenzivnu njegu. Unatoč svim poduzetim mjerama, preminula je ubrzo nakon zaprimanja, a nakon smrti obavljena je i obdukcija - piše Slobodna...

