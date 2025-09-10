Amerikanka uspjela registrirati psa kao glasača na izborima?!

Američku državljanku sumnjiči se da je registrirala svog psa kao glasača na izborima, čime je željela ukazati na manjkavosti izbornog sustava. Laura Yourex, 62-godišnja Amerikanka prošle se godine sama prijavila vlastima u okrugu Orange, južno od Los Angelesa.

Nakon istrage, lokalno tužiteljstvo podiglo je optužnicu.

U utorak je tijekom kratkog prvog pojavljivanja pred sudom Jaime Coulter, odvjetnica optuženice Yourex, ustvrdila da je njena klijentica time pokušala ukazati na slabosti američkog izbornog sustava.

Yourex je objavila fotografiju na društvenim mrežama na kojoj njezina kujica Maya Jean nosi naljepnicu "Glasala sam" nakon kalifornijskih guvernerskih izbora 2021. Pas je glasao i na izborima za Kongres 2022.

U drugoj objavi iz listopada 2024. pokazala je kako njena kujica još uvijek dobiva glasački listić na svoje ime, premda je u međuvremenu već uginula.

U Kaliforniji građani ne moraju pokazati dokaz o identitetu prilikom glasanja. To čine podnošenjem ovjerene izjave pod prisegom u kojoj navode svoje ime, adresu i datum rođenja. Pokušaj krivotvorenja može dovesti do optužbi za krivokletstvo.

Međutim, "za one koji prvi put glasaju na saveznim izborima potreban je dokaz o prebivalištu i registraciji", priopćio je ured okružnog tužitelja okruga Orange, stoga je glasački listić Maye Jean "odbijen na predizborima 2022.".

No bio je "redovno prebrojan" na izborima za guvernera Kalifornije 2021., prema navodima ureda tužiteljstva.