Obavijesti

News

Komentari 0
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Amerikanka uspjela registrirati psa kao glasača na izborima?!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Amerikanka uspjela registrirati psa kao glasača na izborima?!
Foto: Canva/ilustracija

Yourex je objavila fotografiju na društvenim mrežama na kojoj njezina kujica Maya Jean nosi naljepnicu "Glasala sam" nakon kalifornijskih guvernerskih izbora 2021. Pas je glasao i na izborima za Kongres 2022.

Američku državljanku sumnjiči se da je registrirala svog psa kao glasača na izborima, čime je željela ukazati na manjkavosti izbornog sustava. Laura Yourex, 62-godišnja Amerikanka prošle se godine sama prijavila vlastima u okrugu Orange, južno od Los Angelesa.

Nakon istrage, lokalno tužiteljstvo podiglo je optužnicu.

U utorak je tijekom kratkog prvog pojavljivanja pred sudom Jaime Coulter, odvjetnica optuženice Yourex, ustvrdila da je njena klijentica time pokušala ukazati na slabosti američkog izbornog sustava.

PRVI PUT OBJAVILI VIDEO ŠOKANTNA SNIMKA Američki projektil pogodio NLO?! Samo se odbio: 'Što je dovraga ovo?'
ŠOKANTNA SNIMKA Američki projektil pogodio NLO?! Samo se odbio: 'Što je dovraga ovo?'

Yourex je objavila fotografiju na društvenim mrežama na kojoj njezina kujica Maya Jean nosi naljepnicu "Glasala sam" nakon kalifornijskih guvernerskih izbora 2021. Pas je glasao i na izborima za Kongres 2022.

U drugoj objavi iz listopada 2024. pokazala je kako njena kujica još uvijek dobiva glasački listić na svoje ime, premda je u međuvremenu već uginula.

U Kaliforniji građani ne moraju pokazati dokaz o identitetu prilikom glasanja. To čine podnošenjem ovjerene izjave pod prisegom u kojoj navode svoje ime, adresu i datum rođenja. Pokušaj krivotvorenja može dovesti do optužbi za krivokletstvo.

NEKIMA NIJE SMIJEŠNO Agenti uhitili predatora pa šokirali objavom: Spremni smo za sve izazove, velike i male
Agenti uhitili predatora pa šokirali objavom: Spremni smo za sve izazove, velike i male

Međutim, "za one koji prvi put glasaju na saveznim izborima potreban je dokaz o prebivalištu i registraciji", priopćio je ured okružnog tužitelja okruga Orange, stoga je glasački listić Maye Jean "odbijen na predizborima 2022.".

No bio je "redovno prebrojan" na izborima za guvernera Kalifornije 2021., prema navodima ureda tužiteljstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?
INCIDENT NA POLJSKOM NEBU

Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025