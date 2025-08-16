Analitičar nakon sastanaka: 'Činilo se kao da je Putin ovdje domaćin, kao da on vodi igru...'

Ovo je jedna od najneuobičajenijih konferencija za novinare, tako je zajedničku konferenciju Trumpa i Putina opisao moskovski dopisnik Sky Newsa Ivor Bennett, koji je putovao s ruskom delegacijom na Aljasku.

- Ovo je vjerojatno prvi i jedini put da Donald Trump nije odgovarao na pitanja novinara, vjerojatno zato što je Vladimir Putin to postavio kao uvjet - kaže Bennett.

Komentirajući najavu da će sastanak trajati šest do sedam sati, a poznato je kako je sve završilo mnogo ranije, jednostavno ne zna što se točno dogodilo.

Kao zanimljivost istaknuo je činjenicu da je Putin prvi govorio na konferenciji, kao da je on domaćin, a ne američki predsjednik Trump.

- Rekao je da je Trumpa dočekao kao susjeda – čime je dodatno učvrstio dojam da je on taj koji je ovdje vodio igru - govori Bennett.

Kako kaže, unatoč sloganu 'u potrazi za mirom', koji je stajao iza njih, činilo se da Putin zapravo pokušava poboljšati bilateralne odnose sa SAD-om.

Putinovo spominjanje "temeljnih uzroka" rata u Ukrajini nazvao je njegovom "omiljenom frazom", koja sugerira da ruske "crvene linije" i dalje stoje – "da Moskva ne želi daljnje širenje NATO-a na istok i da želi da Ukrajina pristane na trajnu neutralnost".

- Čini se da Vladimir Putin nije napravio nikakve ustupke, unatoč Trumpovim tvrdnjama da je dogovoreno mnogo toga - zaključuje Bennett.