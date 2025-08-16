Obavijesti

News

Komentari 7
KOMENTIRAO SUSRET

Analitičar nakon sastanaka: 'Činilo se kao da je Putin ovdje domaćin, kao da on vodi igru...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 7 min
Analitičar nakon sastanaka: 'Činilo se kao da je Putin ovdje domaćin, kao da on vodi igru...'
Foto: Kevin Lamarque

Ovo je vjerojatno prvi i jedini put da Donald Trump nije odgovarao na pitanja novinara, govori analitičar

Ovo je jedna od najneuobičajenijih konferencija za novinare, tako je zajedničku konferenciju Trumpa i Putina opisao moskovski dopisnik Sky Newsa Ivor Bennett, koji je putovao s ruskom delegacijom na Aljasku.

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
99
Foto: Kevin Lamarque

- Ovo je vjerojatno prvi i jedini put da Donald Trump nije odgovarao na pitanja novinara, vjerojatno zato što je Vladimir Putin to postavio kao uvjet - kaže Bennett.

JAVIO SE PESKOV Prva reakcija Kremlja na sastanak Putina i Trumpa
Prva reakcija Kremlja na sastanak Putina i Trumpa

Komentirajući najavu da će sastanak trajati šest do sedam sati, a poznato je kako je sve završilo mnogo ranije, jednostavno ne zna što se točno dogodilo. 

Kao zanimljivost istaknuo je činjenicu da je Putin prvi govorio na konferenciji, kao da je on domaćin, a ne američki predsjednik Trump.

Pokretanje videa...

Sastanak Putina i Trumpa 01:34
Sastanak Putina i Trumpa | Video: 24sata/Reuters

- Rekao je da je Trumpa dočekao kao susjeda – čime je dodatno učvrstio dojam da je on taj koji je ovdje vodio igru - govori Bennett. 

IZ MINUTE U MINUTU Završio povijesni sastanak Putina i Trumpa na Aljasci. Stigao prvi odgovor Kremlja
Završio povijesni sastanak Putina i Trumpa na Aljasci. Stigao prvi odgovor Kremlja

Kako kaže, unatoč sloganu 'u potrazi za mirom', koji je stajao iza njih, činilo se da Putin zapravo pokušava poboljšati bilateralne odnose sa SAD-om.

Putinovo spominjanje "temeljnih uzroka" rata u Ukrajini nazvao je njegovom "omiljenom frazom", koja sugerira da ruske "crvene linije" i dalje stoje – "da Moskva ne želi daljnje širenje NATO-a na istok i da želi da Ukrajina pristane na trajnu neutralnost".

- Čini se da Vladimir Putin nije napravio nikakve ustupke, unatoč Trumpovim tvrdnjama da je dogovoreno mnogo toga - zaključuje Bennett.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču

Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča, stoji u prognozi N1 televizije...
Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more
OTKRIO IME I PREZIME

Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more

Kako je za 24sata rekao veleposlanik Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, nemaju nikakvih informacija o uhićenju Hrvata u Srbiji
Završio povijesni sastanak Putina i Trumpa na Aljasci. Stigao prvi odgovor Kremlja
IZ MINUTE U MINUTU

Završio povijesni sastanak Putina i Trumpa na Aljasci. Stigao prvi odgovor Kremlja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci, ali Trump je rekao da bi se sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao održati vrlo skoro, ako sastanak s Putinom prođe dobro.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025