Analitičar Novotny: 'Dnevno formiranje cijena goriva dobra je stvar. Tržište ima dinamiku'

Deset centi gore, pa deset centi dolje i tako u krug. Klackalica s gorivom, otkako traje rat Irana i SAD-a, stvara velike probleme u Hormuzu zbog čega pate mnoga svjetska gospodarstva, uključujući i hrvatsko. Vlada na telefonskoj sjednici odlučuje o cijenama derivata i to svaka dva tjedna.

Ministar Ante Šušnjar u Dnevniku HTV-a otkrio je da Vlada razmatra dnevno formiranje cijena goriva čime bi se ublažili nagli skokovi cijena i šokovi za građane, ali i gospodarstvo.

- Vidjeli ste prije, kad smo određivali cijenu svaka dva tjedna, nakupilo bi se tih porasta na burzi. Sad je taj raspon sve kraći i upravo zbog pritiska na gospodarstvo i na građane bismo to možda uveli - smatra Šušnjar.

Cijene goriva svakodnevno se fomiraju primjerice u Njemačkoj, Austriji ili Italiji.

- Pretpostavka je da se cijena naftnih derivata veže za dnevne burzovne vrijednosti. No i dalje mi se ne sviđa formula po kojoj se ta cijena utvrđuje kod nas. To bi trebalo promijeniti i vezati model formiranja cijena za kretanja na burzi - rekao je ekonomski analitičar Damir Novotny za N1.

Cijene na svjetskih burzama pale su ovog tjedna, nakon što je Trump otkrio da je na marginama Opće skupštine UN-a održan sastanak američkih i iranskih dužnosnika.

- Takvi mali detalji utječu na tržišna kretanja i zbog toga je dobra ideja da se cijene goriva formiraju dnevno. No trebalo bi utvrditi mehanizam i vezati to za tržišne indekse. Tada bi to bila realnija cijena - kaže.

Dnevno formiranje cijena bilo bi dobro, dodaje, i zbog razlika u dinamici tržišta benzinskog i dizelskog goriva.

- Tržište dizela ima svoju dinamiku i na njemu su drugačije oscilacije. Dizel u ovom trenutku ima visoku cijenu jer je velika potražnja logističara i prijevoznika koji ga najviše koriste.