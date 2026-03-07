Obavijesti

News

Komentari 0
GAĐAJU VOJNE CILJEVE

Analitičar o napadu na Iran: 'Tu nije cilj osvojiti Iran, sjetite se samo napada na Srbiju...'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Analitičar o napadu na Iran: 'Tu nije cilj osvojiti Iran, sjetite se samo napada na Srbiju...'
Foto: Stringer

Postoji realna opasnost da će u jednom trenutku biti uništena osnovna infrastruktura – mostovi, prometnice i drugi ključni objekti, što bi moglo ozbiljno otežati svakodnevni život, rekao je Ivica Mandić za Novu TV

Admiral

Sukob na Bliskom istoku ušao je u drugi tjedan, a detonacije i dalje potresaju regiju. Unatoč sve većem broju napada i širenju sukoba na više područja, primirje se zasad ne nazire.

Izrael je u novom valu zračnih napada pogodio skladište nafte u Teheranu, dok su istodobno zabilježeni iranski projektili i dronovi iznad zemalja Perzijskog zaljeva. Napetosti su dodatno porasle nakon incidenta u Dubaiju, gdje je presretnuti iranski dron pogodio luksuzni neboder, zbog čega je dio grada hitno evakuiran.

TRUMP NAREDIO NAPADE Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'
Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'

Iranski predsjednik Masoud Pezeškian u međuvremenu je poslao pomirljivu poruku susjednim državama, no na terenu sukobi ne jenjavaju.

O razvoju situacije govorio je vojni analitičar Ivica Mandić za Dnevnik Nove TV. Prema njegovim riječima, duljina trajanja sukoba nije iznenađenje, jer je američki predsjednik Donald Trump ranije najavljivao da bi operacija protiv Irana mogla potrajati.

- Struktura iranskih oružanih snaga takva je da se ovakva operacija ne može završiti brzo. Broj potencijalnih ciljeva je ogroman i bez operativnog djelovanja sukob se ne može zaključiti - rekao je Mandić.

Istaknuo je kako je do sada u kontekstu zračne nadmoći već postignut značajan učinak, uključujući uništenje iranske mornarice. No, napadi na ciljeve povezane s Iranskom revolucionarnom gardom mogli bi potrajati još deset do petnaest dana.

KRONIKE POVJESNIČARA Klasić: Iranska teorija i praksa
Klasić: Iranska teorija i praksa

- Vrlo je vjerojatno da će se zračna kampanja dodatno intenzivirati, a iza toga stoje i određeni gospodarski razlozi - dodao je.

Američki mediji ranije su objavili da je Iran od Rusije dobivao obavještajne informacije o položajima američkih snaga. Mandić smatra da takva suradnja nije ništa novo.

- Takve informacije ne razmjenjuju se samo sada, nego već 20 do 30 godina. SAD i Izrael toga su itekako svjesni. Europske kompanije koje se bave satelitskim snimkama ne bi davale takve podatke jer bi to predstavljalo ozbiljno zadiranje u nacionalnu sigurnost. Takve informacije dijele se isključivo sa saveznicima“, objasnio je.

Posljednjih dana pojavile su se i spekulacije o mogućem angažmanu američkih kopnenih snaga. Mandić smatra da takav scenarij nije vjerojatan.

- Treba se prisjetiti NATO-ovog napada na Srbiju. Cilj nije osvojiti Iran, jer se postavlja pitanje što bi se time postiglo. Ključni je cilj promjena režima i njegova budućnost, a za to kopnene snage nisu nužno potrebne“, rekao je.

Upozorio je i na moguće dugoročne posljedice sukoba za civilnu infrastrukturu.

- Postoji realna opasnost da će u jednom trenutku biti uništena osnovna infrastruktura – mostovi, prometnice i drugi ključni objekti, što bi moglo ozbiljno otežati svakodnevni život - istaknuo je.

Mandić je naglasio kako daljnji tijek i trajanje operacije uvelike ovise i o unutarnjim političkim odnosima u Iranu, kao i o predstojećem izboru vrhovnog vođe.

CIJENE LETE U NEBO VIDEO Rat s Iranom potresa svijet: Divljanje cijena goriva moglo bi potrajati mjesecima
VIDEO Rat s Iranom potresa svijet: Divljanje cijena goriva moglo bi potrajati mjesecima

Analitičar upozorava i na moguće posljedice sukoba za Ukrajinu, posebno kada je riječ o sustavima protuzračne obrane.

- Europski sustavi kojima se pomaže Ukrajini vrlo su kvalitetni i mogu odgovoriti na brojne izazove. No kada je riječ o protubalističkoj obrani, sustav Patriot ima ključnu ulogu, a zemlje Perzijskog zaljeva ga sada intenzivno koriste. Zbog velike potrošnje projektila Ukrajina bi to mogla osjetiti - zaključio je Mandić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogođeno skladište nafte u Teheranu. Iranci tvrde: 'Spremni smo u slučaju eskalacije rata!'
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođeno skladište nafte u Teheranu. Iranci tvrde: 'Spremni smo u slučaju eskalacije rata!'

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Carinici love vozače: Nijemci po jeftino gorivo idu kod susjeda
POJAČANE KONTROLE

Carinici love vozače: Nijemci po jeftino gorivo idu kod susjeda

Njemačka carina pojačala je kontrole na granicama jer vozači zbog visokih cijena sve češće prelaze u Poljsku i Češku po gorivo koje je i do 60 centi jeftinije po litri.
VIDEO Nakon novih 18+ snimki Pajković završila na policiji: 'Ti se sadržaji masovno šire...'
GOVORILA ZA 24SATA

VIDEO Nakon novih 18+ snimki Pajković završila na policiji: 'Ti se sadržaji masovno šire...'

Ne osjećam se sigurno. Iz dana u dan sve je izazovnije, govorila je sama Pajković ranije za 24sata...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026