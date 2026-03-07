Analitičar o napadu na Iran: 'Tu nije cilj osvojiti Iran, sjetite se samo napada na Srbiju...'

Sukob na Bliskom istoku ušao je u drugi tjedan, a detonacije i dalje potresaju regiju. Unatoč sve većem broju napada i širenju sukoba na više područja, primirje se zasad ne nazire.

Izrael je u novom valu zračnih napada pogodio skladište nafte u Teheranu, dok su istodobno zabilježeni iranski projektili i dronovi iznad zemalja Perzijskog zaljeva. Napetosti su dodatno porasle nakon incidenta u Dubaiju, gdje je presretnuti iranski dron pogodio luksuzni neboder, zbog čega je dio grada hitno evakuiran.

Iranski predsjednik Masoud Pezeškian u međuvremenu je poslao pomirljivu poruku susjednim državama, no na terenu sukobi ne jenjavaju.

O razvoju situacije govorio je vojni analitičar Ivica Mandić za Dnevnik Nove TV. Prema njegovim riječima, duljina trajanja sukoba nije iznenađenje, jer je američki predsjednik Donald Trump ranije najavljivao da bi operacija protiv Irana mogla potrajati.

- Struktura iranskih oružanih snaga takva je da se ovakva operacija ne može završiti brzo. Broj potencijalnih ciljeva je ogroman i bez operativnog djelovanja sukob se ne može zaključiti - rekao je Mandić.

Istaknuo je kako je do sada u kontekstu zračne nadmoći već postignut značajan učinak, uključujući uništenje iranske mornarice. No, napadi na ciljeve povezane s Iranskom revolucionarnom gardom mogli bi potrajati još deset do petnaest dana.

- Vrlo je vjerojatno da će se zračna kampanja dodatno intenzivirati, a iza toga stoje i određeni gospodarski razlozi - dodao je.

Američki mediji ranije su objavili da je Iran od Rusije dobivao obavještajne informacije o položajima američkih snaga. Mandić smatra da takva suradnja nije ništa novo.

- Takve informacije ne razmjenjuju se samo sada, nego već 20 do 30 godina. SAD i Izrael toga su itekako svjesni. Europske kompanije koje se bave satelitskim snimkama ne bi davale takve podatke jer bi to predstavljalo ozbiljno zadiranje u nacionalnu sigurnost. Takve informacije dijele se isključivo sa saveznicima“, objasnio je.

Posljednjih dana pojavile su se i spekulacije o mogućem angažmanu američkih kopnenih snaga. Mandić smatra da takav scenarij nije vjerojatan.

- Treba se prisjetiti NATO-ovog napada na Srbiju. Cilj nije osvojiti Iran, jer se postavlja pitanje što bi se time postiglo. Ključni je cilj promjena režima i njegova budućnost, a za to kopnene snage nisu nužno potrebne“, rekao je.

Upozorio je i na moguće dugoročne posljedice sukoba za civilnu infrastrukturu.

- Postoji realna opasnost da će u jednom trenutku biti uništena osnovna infrastruktura – mostovi, prometnice i drugi ključni objekti, što bi moglo ozbiljno otežati svakodnevni život - istaknuo je.

Mandić je naglasio kako daljnji tijek i trajanje operacije uvelike ovise i o unutarnjim političkim odnosima u Iranu, kao i o predstojećem izboru vrhovnog vođe.

Analitičar upozorava i na moguće posljedice sukoba za Ukrajinu, posebno kada je riječ o sustavima protuzračne obrane.

- Europski sustavi kojima se pomaže Ukrajini vrlo su kvalitetni i mogu odgovoriti na brojne izazove. No kada je riječ o protubalističkoj obrani, sustav Patriot ima ključnu ulogu, a zemlje Perzijskog zaljeva ga sada intenzivno koriste. Zbog velike potrošnje projektila Ukrajina bi to mogla osjetiti - zaključio je Mandić.