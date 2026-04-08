Analitičar: 'Trump nije izgubio kontrolu, ovo je nastavak strategije pritiska i pregovora'

Retorika Donalda Trumpa u kontekstu sukoba s Iranom nije bila znak gubitka kontrole, nego nastavak njegove prepoznatljive strategije pritiska i pregovaranja, rekao je Robert Barić, analitičar i docent na Fakultetu političkih znanosti na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnost u HRT-ovoj emisiji 'U mreži Prvog'.

SAD i Iran kasno sinoć proglasili su primirje, a Barić je prokomentirao sam početak sukoba.

- Smatralo se da će nakon udara i dekapitacije političkog i vojnog vrha, sustav u Iranu jednostavno kolabirati i pristati na uvjete koji mu se nameću, ali sada se vidi da je cijela strategija bila prilično nepripremljena.

U širem kontekstu odnosa saveznika upozorava i na razlike u ciljevima između Washingtona i Jeruzalema, pri čemu posebno izdvaja ulogu Benjamina Netanyahua.

- On ima dugoročnu agendu vezanu uz Iran, ali ciljevi Izraela i SAD-a nisu nužno isti, a ideje o slabljenju ili čak raspadu Irana prisutne su u dijelu izraelskih političkih krugova već godinama, objašnjava.

Analizirajući razvoj situacije, Barić ističe da se Trump našao pred ograničenim izborom.

- Imao je dvije opcije - proglasiti pobjedu uz tvrdnju da su naneseni teški udarci i povući se ili krenuti u daljnju eskalaciju kako bi pokušao prisiliti iransko vodstvo na za njih neprihvatljive uvjete, objašnjava.

Ekonomist Ljubo Jurčić osvrnuo se na ekonomske posljedice.

- Ekonomija je dijelom umjetnost, ali je prije svega znanost. Kada se govorilo o mogućem zatvaranju Hormuškog prolaza, ozbiljni analitičari su procjenjivali da bi cijena nafte mogla ići oko 100 dolara, dok su apokaliptične prognoze išle i do 150, naveo je.

Ističe da se tržište ipak stabiliziralo.

- Cijena nafte se zaista kretala oko 100 dolara. Špekulanti su je pokušavali podići na 110 ili 115, ali nije bilo dovoljno kupaca pa se vraćala. To pokazuje da tržište ipak ima svoje zakonitosti i ograničenja, objašnjava.