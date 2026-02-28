Hrvati iz pakla rata: 'U strahu smo!'. Ministarstvo Hrvatima u Iranu: 'Napustite državu...'

Izrael i SAD u subotu su napali Iran, a njihova je akcija označena kao koordinirani zračni udar na ciljeve širom Teherana i drugih gradova u zemlji. Najmanje 40 ljudi ubijeno je, a deseci su ranjeni u raketnom napadu na osnovnu školu na jugu Irana nakon što su SAD i Izrael u subotu pokrenuli veliku vojnu operaciju protiv te zemlje, tvrdi Iran. Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost savjetovalo je stanovnicima da napuste glavni grad Teheran, a sve škole i sveučilišta u zemlji zatvoreni su do daljnjega.

Istovremeno Iran je ispalio rakete na Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Bahrein. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova odgovorilo nam je da se prema posljednjim procjenama, u Iranu nalazilo oko dvadeset hrvatskih državljana, no dio njih je u međuvremenu napustio zemlju.

- U ovom trenutku procjenjujemo da se ondje nalazi desetak hrvatskih državljana. Do sada nitko od hrvatskih državljana nije zatražio konzularnu pomoć. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kontinuirano prati situaciju i u stalnom je kontaktu s nadležnim službama. Veleposlanstvo je, zbog odgovornog djelovanja MVEP-a, ranije evakuirano, uključujući i veleposlanika. Jedan djelatnik ostao je na terenu. MVEP i sva veleposlanstva Republike Hrvatske u regiji u pripravnosti te aktivno prate situaciju u državama koje pokrivaju - poručili su iz Ministarstva.

Ministarstvo: Napustite Iran

Zbog pogoršanja sigurnosne situacije u Iranu Ministarstvo poziva hrvatske državljane da napuste zemlju. Hrvatski državljani koji se nalaze u Iranu i trebaju pomoć u napuštanju zemlje mogu se, navode u Ministarstvu, obratiti Veleposlanstvu RH u Teheranu ili Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Poručuju da će pružanje konzularne pomoći u slučaju dodatnog pogoršanja sigurnosne situacije biti otežano, te mole sve hrvatske državljane koji dulje borave, kao i one koji se trenutačno nalaze na području IR Iran da im dostave svoje kontakt-podatke na e-mail adresu Veleposlanstva RH u Teheranu.

- Iz sigurnosnih razloga dodatno se preporučuje izbjegavanje svih putovanja u područje Hormuškog tjesnaca, granična područja s Irakom, Afganistanom, Pakistanom, Armenijom i Azerbajdžanom (unutar 100 km). Strogo se preporučuje izbjegavanje putovanja u jugoistočnu pokrajinu Sistan i Balučistan, koja graniči s Afganistanom i Pakistanom, u kojoj su učestali teroristički napadi krijumčara opojnih droga i separatista na redarstvene snage, a zabilježeni su i slučajevi otmica stranaca.

Preporučuje se izbjegavanje mjesta masovnih okupljanja, povorki i prosvjeda te kretanja u blizini vojnih objekata, posebice u gradovima. Nužan je krajnji oprez, pridržavanje naputaka policije i snaga sigurnosti i uputa lokalnih vlasti te redovito praćenje vijesti o sigurnosnom stanju u zemlji, kao i održavanje redovitog kontakta s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Teheranu - poručili su.

S obzirom da je Iran ispalio rakete i na Ujedinjene Arapske Emirate, hrvatsko ministarstvo svim hrvatskim državljanima savjetuje umjeren oprez prilikom putovanja i boravka u UAE.

- Preporučuje se redovito praćenje vijesti i obavijesti nadležnih lokalnih tijela te izbjegavanje većih javnih okupljanja i boravka u blizini osjetljivih objekata. Također, preporučuje se redovito provjeravati informacije o planiranim letovima i mogućim promjenama u zračnom prometu. Dodatno, pozivamo sve hrvatske državljane koji borave na području UAE da se, radi lakšeg uspostavljanja komunikacije i pravodobnog informiranja u slučaju potrebe, dobrovoljno registriraju pri Generalnom konzulatu RH u Dubaiju - objavilo je Ministarstvo.

Razgovarali smo s Hrvaticom čija je obitelj u Dubaiju, gradu u kojemu je zbog sigurnosnih razloga sad zatvorena i zračna luka.

- Taman sam se vratila iz Dubaija, a moja je obitelj i dalje tamo. Rečeno im je da ne napuštaju stanove, ne čuju se nikakve sirene. Bojim se za njih - ispričala nam je Hrvatica s kojom smo razgovarali.

Američki predsjednik Donald Trump opisao je operaciju kao ozbiljne borbene akcije koje bi mogle potrajati danima i pozvao Irance da sruše vlastiti režim.

- Naš je cilj braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima - rekao je Trump u videu podijeljenom na društvenim mrežama.

Američki predsjednik kaže da je Iran pokušao obnoviti svoj nuklearni program i da ta zemlja nikad ne smije imati nuklearno oružje. Prema Trumpu, Iran razvija rakete dugog dometa koje prijete SAD-u i drugima.

Trump je obećao da će "uništiti" iranske raketne kapacitete i "sravniti sa zemljom" njihovu raketnu industriju te uništiti njihovu mornaricu.

Izraelski vođa Benjamin Netanyahu za napad kaže da je preventivni udar usmjeren prema neutralizaciji prijetnji koje, kako tvrde, dolaze od iranskih vojnih i nuklearnih kapaciteta.

Ove operacije uslijedile su nakon višemjesečnih napetosti, neuspjelih diplomatskih pregovora i upozorenja Washingtona i Jeruzalema da će vojna akcija biti pokrenuta ako Iran nastavi unapređivati svoj nuklearni i balistički program.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi nazvao je zajedničke američko-izraelske napade "potpuno neizazvanima, ilegalnima i nelegitimnima".

Diplomatski izvori upućeni u situaciju potvrdili su nam da američko-izraelski napad dolazi nakon višestrukih pokušaja diplomacije, koji su bili obilježeni neuspjehom oko dogovora o ograničenju iranskog nuklearnog programa.

- U regiji postoji velika zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba, posebno zato što Iran ima rakete, dronove te da bi mogli uzvratiti udarce na američke i izraelske ciljeve - kazali su nam izvori iz diplomatskih krugova.

'Situacija je ozbiljna'

Diplomati koji prate situaciju naglašavaju da iako je situacija vrlo ozbiljna ne postoji jasna ili jedinstvena strategija za sprječavanje daljnje eskalacije.

- Iran je već dugo u političkoj i strateškoj izolaciji u većem dijelu Arapskog svijeta. Šiitska teokracija kojom dominira Tehran ne uživa široku potporu u sunitskim državama Zaljeva, koje su suočene s unutarnjim političkim izazovima i nerijetko su suzdržane u otvorenom stavu prema Iranu. Mnogi arapski susjedni režimi ne identificiraju se s Teheranom i više su skloni zadržati neutralnost, čak i ako dođe do daljnjih napetosti ili napada - kažu nam naši izvori.

Diplomatski krugovi s kojima smo razgovarali istaknuli su da su odnosi Irana s većinom njegovih susjeda komplicirani, te da regija trenutno nema konsenzus oko eskalacije sukoba, iako su mnogi zabrinuti zbog mogućih odmazda i destabilizacije.

- U regiji su razmještene značajne vojne snage SAD-a i Izraela, uključujući veliku američku bazu u Kataru i pomorsku bazu u Bahreinu, koje su mete iranske odmazde. To stvara prostor za širu destabilizaciju koja bi mogla zahvatiti i susjedne države.

I dok postoji stvarna mogućnost da bi se sukob mogao proširiti regionalno, riječ je o situaciji s relativno malom vjerojatnošću pretvaranja u globalni rat, prema procjenama diplomata s kojima smo razgovarali.

- Neutralnost ili oprez mnogih zemalja u regiji smanjuje rizik da bi sukob automatski prerastao u veće geopolitičko nadmetanje.Međunarodne sile poput Kine i Rusije pokazale su sklonost prema diplomatskim kanalima, Kina i Rusija bi se mogle nametnuti kao mirovni pregovarači kako bi se spriječilo izbijanje šire krize. Sadašnji napad SAD-a i Izraela na Iran predstavlja vrlo ozbiljnu eskalaciju dugotrajnih napetosti na Bliskom istoku. Diplomacija i međunarodni pritisci bit će ključni u sljedećim danima i tjednima kako bi se spriječilo daljnje širenje sukoba - kažu naši izvori.

