Veleposlanica Hrvatske u Izraelu: Dio Hrvata tražio je informacije o izlasku iz zemlje!

Dio Hrvata koji se nalazi u Izraelu tražio je Veleposlanstvo informacije oko izlaska iz zemlje kad to bude moguće, doznaju 24sata. "Javili su se oni koji su u turističkom posjetu i nekoliko njih koji tu obavljaju poslove neko dulje vrijeme", kazala je za 24sata veleposlanica Vesela Mrđen Korać.

Jeruzalem, Tel Aviv

Naglašava kako su svi hrvatski državljani, njih ne više od 20, prema njihovim informacijama, u redu.

Cijeli dan se ne smije udaljavati od skloništa, a tako će se izgledno i nastaviti - kazala nam je veleposlanica.

Također doznajemo kako su svi hrvatski državljani koji se nalaze u Katru dobro.

Stalno se presreću rakete - kaže nam Hrvat koji se tamo nalazi.

U toj zemlji se zatekao dio hrvatskih državljana koji su u tranzitu na letu prema Zagrebu. Putnici Qatar Airwaysa će prema informacijama kojima raspolažu 24sata biti smješteni u hotele.

Najavljeno je kako će u Katru od 26. veljače biti i proslavljeni hrvatski košarkaš Dino Rađa. Doznajemo kako on nije tražio nikakvu pomoć veleposlanstva.

