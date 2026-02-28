Obavijesti

NAPETA SITUACIJA

Veleposlanica Hrvatske u Izraelu: Dio Hrvata tražio je informacije o izlasku iz zemlje!

Foto: AMMAR AWAD/REUTERS

Dio Hrvata koji se nalazi u Izraelu tražio je Veleposlanstvo informacije oko izlaska iz zemlje kad to bude moguće, doznaju 24sata.

Admiral

Dio Hrvata koji se nalazi u Izraelu tražio je Veleposlanstvo informacije oko izlaska iz zemlje kad to bude moguće, doznaju 24sata. "Javili su se oni koji su u turističkom posjetu i nekoliko njih koji tu obavljaju poslove neko dulje vrijeme", kazala je za 24sata veleposlanica Vesela Mrđen Korać.

Jeruzalem, Tel Aviv 03:31
Jeruzalem, Tel Aviv | Video: 24sata/Reuters

Naglašava kako su svi hrvatski državljani, njih ne više od 20, prema njihovim informacijama, u redu.

Cijeli dan se ne smije udaljavati od skloništa, a tako će se izgledno i nastaviti - kazala nam je veleposlanica.

Također doznajemo kako su svi hrvatski državljani koji se nalaze u Katru dobro.

Stalno se presreću rakete - kaže nam Hrvat koji se tamo nalazi.

Foto: Social Media

U toj zemlji se zatekao dio hrvatskih državljana koji su u tranzitu na letu prema Zagrebu. Putnici Qatar Airwaysa će prema informacijama kojima raspolažu 24sata biti smješteni u hotele.

Najavljeno je kako će u Katru od 26. veljače biti i proslavljeni hrvatski košarkaš Dino Rađa. Doznajemo kako on nije tražio nikakvu pomoć veleposlanstva.

Ovdje pratite sve oko situacije u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

