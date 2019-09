Analizirali smo Memorandum: Evo što će značiti za Zagreb

Ugovor obvezuje strane, a Memorandum ne obvezuje nikoga. Brkate kruške i jabuke. I dalje se služite podlostima, lažima, objedama, insinuacijama i ostalim stvarima.

Izjavio je to zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na burnoj sjednici Gradske skupštine. Bandić je uvredama reagirao na sva pitanja i kritike koje su mu zastupnici uputili zbog gradnje golemog kompleksa koji je nazvan projekt “Grad u Gradu”, odnosno “zagrebački Manhattan”, a koji obuhvaća područje današnjeg Velesajma, Hipodroma i igrališta NK Lokomotiva te se prostire na 1,1 milijun kvadrata. Bandić je službeno projekt ponudio tvrtki iz Dubaija Eagle Hills.

'Vi od ovoga radite cirkus'

I to prema Memorandumu, koji je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u ožujku potpisao s investitorima iz Dubaija. Tek nakon pritiska javnosti objavio je tekst Memoranduma koji je bio glavna tema jučerašnje Skupštine.

Zastupnik SDP-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Matej Mišić najavio je kako će pet SDP-ovih gradskih zastupnika danas podnijeti prijedlog za pokretanje postupka ocjene ništetnosti Memoranduma između Grada Zagreba i Eagle Hillsa te je poručio kako je Bandić prekoračio svoje ovlasti.

- S obzirom na to da smo prikupili sve potpise, podnijet ćemo Općinskom državnom odvjetništvu, sukladno članku 327 Zakona o obveznim odnosima, prijedlog da se pokrene postupak ocjene ništetnosti ovog ugovora - najavio je Mišić na konferenciji za novinare uoči sjednice Skupštine.

Bandić je vijećnicima SDP-a poručio da od svega rade cirkus.

- Blago siromašnima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Vi da ste potpisali neki Memorandum o razumijevanju, ne biste radili ovaj cirkus zadnjih deset dana. Zabavljajte se, nema drugog Memoranduma. Zabavljajte se s tim kad nemate drugog posla. Brišete pod s čovjekom koji 20 godina krvari za ovaj grad. Zašto me ne volite - rekao je Bandić.

Dodao je kako nisu istinite tvrdnje da postoji i druga verzija Memoranduma.

- Deset godina sam orao s djedom, a u Suhopolju sam osvojio titulu prvaka u oranju, ali mi ne bi palo na pamet da u Suhopolju uzmem plug da nisam s djedom orao deset godina. Da ste ikad potpisali i vidjeli Memorandum, ne biste radili cirkus. Nema drugog Memoranduma, samo taj. Ima drugi u nečijim glavama. Neka vas veseli, zabavljajte se time, jer nemate drugog posla - dodao je Bandić.

Pozvali su DORH da istraži

SDP-ova gradska zastupnica Vesna Nađ poručila je gradonačelniku da su njegove izjave vrijeđanje, što je pokrenulo novu lavinu.

- Jao našem Ministarstvu branitelja u kojem ste radili. Niste slučajno izgubili izbore kad ste tamo bili čimbenik. Vi brkate ugovor i memorandum. To je Bog i šeširdžija. A pravnica. Jeste li svjesni što govorite s ove govornice? Vi brkate kruške i jabuke, zašto vi mene mrzite? Jesam li ja vama nešto napravio loše? - upitao ju je Bandić.

Ne brine ga izjava SDP-ovca Gordana Marasa, koji je pozvao DORH da se uključi i istraži pogoduje li Bandić stranim investitorima.

- Maras što više govori, tim bolje. Dokle god tako govore, bit će oporba - poručio je.

Na pitanje novinara pogoduje li stranim investitorima, kako oporbeni zastupnici tvrde, Bandić ističe kako su to apsurdno pitanje i apsurdna tvrdnja.

- Čini mi se da imamo koruptivni dogovor između Plenkovića i Bandića jer ovakav Memorandum bez Plenkovića i njegove suglasnosti ne bi bio potpisan. Ako HDZ danas na Skupštini ne pokaže svojim djelovanjem da to nije tako, volio bih da razuvjeri Zagrepčanke i Zagrepčane - poručio je Maras.

Sramotno je, naglasio je, da netko tako upravlja zagrebačkom imovinom.

- Opozicija neće dopustiti Bandiću da se ponaša s imovinom Grada Zagreba kako je on to zamislio. On se ne smije ponašati kao da mu je to ćaćino. Ja bih rekao da je ovo Kuščević na kvadrat primjer, a ako HDZ iskreno ne podržava model na koji je funkcionirao Lovro Kuščević na Braču, onda sigurno neće stati ni iza GUP-a ni ovakvog Memoranduma. Ako su s figom u džepu smijenili Kuščevića, onda će u ovom slučaju stati iza Bandića - rekao je.

'Sav je rizik na Zagrebu'

Najavio je u sljedećih godinu i pol otvoreni rat protiv netransparentne i korumpirane vlasti u Zagrebu kako bi konačno prodisao.

Ovo je posao, naglasio je, u kojem privatni investitor nema gotovo nikakvog rizika.

- Sav rizik je na Gradu Zagrebu, a velika zarada na privatnim investitorima - poručio je.

Drago Prgomet, predsjednik Gradske skupštine i zagrebačkog HDZ-a, poručio je kako su oni od gradonačelnika tražili da objavi Memorandum.

- Naše stručne službe nisu našle ništa nezakonito u njemu, gradonačelnik ima pravo bez znanja Skupštine potpisati Memorandum i on nije obvezujući - rekao je dodavši kako će HDZ podržati izmjene GUP-a i projekt “Grad u Gradu” uz dva uvjeta.

- Jedan je da se poštuje procedura koju je donijelo Ministarstvo graditeljstva i drugo da se prihvate amandmani koje smo mi dali - naglasio je.

'Poštovat ćemo urbaniste'

Dodao je kako se Memorandum ne može ostvariti bez Gradske skupštine.

- Poštovat ćemo mišljenje urbanista - rekao je naglasivši kako neće dopustiti da iz ovoga proizađe bilo kakva šteta za Grad Zagreb.

- Ne vidim ni jedan razlog zašto bi HDZ podržao nešto što šteti Gradu Zagrebu i nama samima kao građanima. Skupština će raspravljati o tome - poručio je.

Bez konkretnih odgovora oko Memoranduma i projekta “Grad u Gradu”, tzv. zagrebačkog Manhattana, ostali su i novinari.

Upitali su Bandića koliki će biti troškovi Grada, kao i koliki će postotak imati Grad, a koliki investitor, te hoće li uspjeti ispuniti sve uvjete iz Memoranduma, a to je očistiti tri lokacije na kojima bi se trebao sagraditi tzv. zagrebački Manhattan u roku od osam plus šest mjeseci. Gradonačelnik je u svojem stilu kratko poručio kako na “ki bi da bi” pitanja ne odgovara. Ne brine ga da to neće uspjeti, a ne otkriva hoće li biti penala za Grad ako ne uspije.

VODIČ KROZ MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU:

1. ŠTO PIŠE: U Memorandumu Grad Zagreb tvrdi da je najprije pozvao investitore da sudjeluju u razvoju realizacije projekta "Grad u Gradu". Precizno se navode sve katastarske čestice i pojašnjava se da je riječ o nizu građevinskih projekata na prostoru od 1,1 milijun četvornih metara. Grad u Memorandumu tvrdi da im se na poziv, objavljen 14. veljače, javila tvrtka Eagle Hills Properties, društvo sa sjedištem u Abu Dhabiju, a za manje od mjesec dana - već 12. ožujka (!) - Bandić putuje u Emirate i ondje s Arapima potpisuje taj Memorandum o razumijevanju



ŠTO TO ZNAČI: Činjenica da je Memorandum o razumijevanju za tako golemi projekt potpisan u manje od mjesec dana nakon javnog poziva te da je u tako kratkom roku organiziran i Bandićev put na potpisivanje Memoranduma u Emirate, bez ikakvih informacija o mogućim drugim zainteresiranim stranama, pobudio je ozbiljne sumnje u transparentnost čitavog projekta. Kritičari smatraju da sve to znači kako je dogovor s Arapima postignut mnogo prije poziva.

2. ŠTO PIŠE: U Memorandumu jasno stoji da je Partner (misli se pritom na Grad Zagreb) “jedini nositelj vlasničkih prava na svim poslovnim udjelima u društvu Zagrebački velesajam”.



ŠTO TO ZNAČI: Grad Arapima jamči da ima puno pravo vlasništva nad zemljištem i da se Arapi ne trebaju bojati da će njihovi projekti biti stopirani zbog neriješenih vlasničkih pitanja (To im se često događa. U Indiji je ista arapska tvrtka bila u središtu golemog skandala jer su se suočili s tužbom zbog rasprodaje čak 560 nekretnina kojima, kako su tvrdili tužitelji, uopće nisu vlasnici).

3. ŠTO PIŠE: Partner će, znači Grad Zagreb, “osnovati posebno društvo” koje će se zvati Ciljno društvo. Grad Zagreb će vlasništvo zemljišta Zagrebačkog velesajma i zemljišta čiji je vlasnik Grad unijeti u to Ciljno društvo.



ŠTO TO ZNAČI: Grad će osnovati tvrtku koja će biti vlasnikom kompletnog zemljišta od 1,1 milijun četvornih metara.

4. ŠTO PIŠE: EH (arapska tvrtka Eagle Hills) od Partnera (Grada) “kupit će poslovne udjele Ciljnog društva po cijeni koja će se utvrditi nakon dubinske analize stanja i procjene vrijednosti Ciljnog društva”.



ŠTO TO ZNAČI: Uvod u najspornije dijelove ovog projekta koji će nešto kasnije biti i izrijekom potvrđeni u samome Memorandumu. I prije objavljivanja Memoranduma sumnjalo se da će Eagle Hillsu biti omogućeno da poslovne udjele, a to su zapravo zemljišta, kupuje kreditima za koje će jamstvo biti iste te nekretnine...

5. ŠTO PIŠE: Poslovni udjeli Ciljnog društva “moraju biti neopterećeni i oslobođeni svih tražbina i polaganja prava vlasništva po svim osnovama”.



ŠTO TO ZNAČI: Grad će se pobrinuti da zemljišta prijeđu u ruke arapske tvrtke bez ikakvih odlaganja, sudskih sporova i ostalih prepreka. Riječ je o očitom pogodovanju, upozoravaju kritičari Bandićevog projekta. Iz Grada poručuju da bi se tako trebalo ponašati prema svakom ulagaču.

6. ŠTO PIŠE: “Istovremeno s predloženom transakcijom” Eagle Hills i Grad “stupaju u zajednički pothvat”. “Zajednički pothvat” je realizacija preobrazbe prostora u novo inovativno gradsko područje mješovitih i raznovrsnih komplementarnih namjena.



ŠTO TO ZNAČI: Pod terminom “zajedničkog pothvata” jasna je namjera da se arapskoj kompaniji omogući gradnja najrazličitijih sadržaja, prije svega komercijalne namjene. To se sve čini bez obzira na urbanističke planove i javne potrebe, upozoravaju kritičari.

7. ŠTO PIŠE: “Ugovorne strane iskazuju svoju namjeru da putem Predložene transakcije EH postane imatelj i vlasnik većinskog udjela, a Partner manjinskog udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva”.



ŠTO TO ZNAČI: Očita je namjera da Eagle Hills radi s Bandićem baš kao što rade i s Vučićem u Srbiji na projektu “Beograd na vodi”. Kad su 2015. objavljeni i prvi detalji ugovora između Srbije i Arapa, građanske inicijative i aktivisti su zaključili: “Arapi moraju uložiti 150 milijuna eura, darovat ćemo im zemljište na koje će moći dići još 150 milijuna eura kredita, a ostatak od 3,5 milijardi eura mora pokriti država. I onda će Arapi biti većinski vlasnici (68 posto), a Vlada Srbije manjinski sa samo 32 posto”.

8. ŠTO PIŠE: “Ugovorne strane predviđaju da se zajednički pothvat, Ciljno društvo i Projekt može financirati kombiniranjem: i u mjeri u kojoj je to potrebno, sredstvima EH ili njegovih povezanih društava u vidu zajmova, prihoda od prodaje izvanlokacijskih nekretnina o kojima će ugovorne strane razgovarati, kreditima trećih strana koje će odobriti financijske ustanove (a ugovorne strane suglasno utvrđuju da se zemljište i poslovni udjeli u Ciljnom društvu mogu koristiti kao jamstvo u svrhu uzimanja zajmova)”. “Partner će osigurati da zemljište bude na raspolaganju za hipoteku, a poslovni udjeli za založno pravo ili za korištenje kao instrument osiguranja plaćanja”.



ŠTO TO ZNAČI: Kako upozoravaju oporbenjaci, iz ovoga je prilično jasno da se arapskoj kompaniji de facto otvoreno nudi da u RH posluje po privatizacijskom modelu iz devedesetih - mi ćemo vam dati zemljište, a vi na njega slobodno dignite kredite i time ga platite.

9. ŠTO PIŠE: “Svaka ugovorna strana se obvezuje da će povjerljive informacije čuvati kao povjerljive i tajne te da ih neće otkrivati bilo kojoj osobi”.



ŠTO TO ZNAČI: Osim ove rečenice, još je veliki dio teksta Memoranduma (premda dio i nečitak) posvećen povjerljivim i tajnim informacijama, što dodatno podgrijava sumnje u transparentnost postupka.

Zaključak:

Što ako se ovaj Memorandum realizira do kraja, ako doista dođe do potpisivanja ugovora s arapskom kompanijom? Kako će Bandić opravdati činjenicu da je tako golemi projekt, bez primjerene javne rasprave, bez uvažavanja urbanističkih primjedbi, predao u ruke kompaniji bez ikakvih jamstava? Može se braniti upravo kao što je to činio kao bivši gradonačelnik Beograda Siniša Mali, kad su ga pitali zašto dopušta tako sumnjiv i netransparentan projekt s istom tvrtkom. A vrlo je izvjesno da će identičan Vučićev model primijeniti i Bandić:

- Mi ne ulažemo ništa u prvoj fazi, rizik projekta je rizik investitora. Ono što je obaveza Srbije i Grada Beograda je da raščisti tu lokaciju, a mi smo za tu prvu fazu raščistili sve. Što se konverzije tiče, zemljište ispod zgrade pripada onom tko je tu zgradu napravio. Što se zakupa bez naknade tiče, mi smo dobili 32 posto učešća u kapitalu. Ne možete imati i jare i pare. Ili prodajete zemljište, što nismo htjeli učiniti, ili dajete zemljište bez naknade, ali postajete suvlasnik poduzeća i dijelite trećinu profita. I mislim da je to balans u ugovoru s Emiratima.