Plenković upozorio: Europa zaostaje u razvoju nuklearne energije; EU uvodi nove mjere

U aktualnom geopolitičkom okruženju, obilježenom ruskom agresijom na Ukrajinu i ratom na Bliskom istoku, energetska sigurnost postaje jedno od ključnih pitanja europske politike, istaknuo je na Nuklearnom summitu u Parizu premijer Andrej Plenković te dodao da energetska sigurnost više nije apstraktan pojam, ona je strateška nužnost. U tom kontekstu nuklearna energija ponovno dobiva važnu ulogu u europskoj energetskoj strategiji. Prema riječima premijera, nuklearna energija danas ponovno zauzima mjesto koje joj pripada u energetskoj politici Europske unije.

- Kao stabilan i niskougljični izvor energije, ona je ključna za ostvarenje klimatskih ciljeva i smanjenje ovisnosti o uvozu energenata- rekao je Plenković te naglasio kako je riječ o tehnologiji koja je „nezaobilazna ako želimo ostvariti ambiciozne ciljeve dekarbonizacije Europske unije do 2050. i ojačati našu energetsku neovisnost“.

- Na Europu otpada tek nešto više od desetine novih kapaciteta koji su trenutačno u izgradnji - upozorio je premijer, dodajući da to pokazuje kako je kontinent zaostao u novom ciklusu razvoja civilne nuklearne energije.

Hrvatska pritom već sudjeluje u proizvodnji nuklearne energije zahvaljujući suvlasništvu nad Nuklearnom elektranom Krško, kojom upravlja zajedno sa Slovenijom.

- Hrvatska je, naime, suvlasnica, u jednakim udjelima sa Slovenijom, nuklearne elektrane Krško, koja se nalazi na slovenskom teritoriju. Električna energija koja pripada Hrvatskoj prenosi se na hrvatski teritorij te čini približno dvadeset posto naše proizvodnje i šesnaest posto naše potrošnje električne energije- istaknuo je Plenković.

Istodobno, Hrvatska, kaže, nastoji razvijati vlastiti civilni nuklearni program. Vlada je nedavno predstavila novi zakon koji uspostavlja regulatorni okvir za razvoj takvog programa, temeljenog na naprednim tehnologijama. Poseban naglasak stavlja se na male modularne reaktore (SMR), koji bi mogli ubrzati izgradnju i smanjiti troškove projekata.

U širem europskom kontekstu, Europska komisija predstavila je nove inicijative za povećanje energetske neovisnosti i cjenovne pristupačnosti. Cilj mjera je poticanje ulaganja u čistu energiju, modernizacija energetskog sustava i smanjenje cijena za građane i industriju. Među predloženim paketima su Energetski paket za građane, koji uključuje smanjenje računa za energiju i poticanje proizvodnje vlastite energije, te Strategija za male modularne reaktore (SMR) koja omogućuje uvođenje prvih operativnih reaktora u državama članicama već početkom 2030-ih.

Također je predstavljen Akcijski plan za cjenovno pristupačnu energiju, čiji je cilj osigurati stabilne i predvidljive troškove energije, povećati učinkovitost i proširiti proizvodnju iz obnovljivih izvora, čime se poduzećima omogućuje konkurentnost, a građanima cjenovno pristupačna energija.

- Budući da moramo već danas pripremati tehnologije sutrašnjice, uključeni smo i u europski program nuklearne fuzije, osobito kroz velike projekte poput ITER-a i DONES-a. Uvjeren sam da će fuzija osigurati kontinuitet nuklearne energije i nakon 2050. U svijetu obilježenom neizvjesnošću nuklearna energija - fisija danas, fuzija sutra - strateški je izbor za dekarbonizaciju, konkurentnost i otpornost Europe. U svojoj biti to je prije svega pitanje energetske neovisnosti i političkog suvereniteta. Jer Europska unija uvozi gotovo šezdeset posto energije koju troši, uključujući gotovo svu svoju naftu i plin.

Smanjiti tu ovisnost gospodarski je i geopolitički imperativ. Nuklearna energija neće riješiti sve naše energetske izazove. Ali bez nje ne postoji vjerodostojno rješenje- zaključio je premijer Plenković.